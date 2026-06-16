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Exclusiv Robert Negoiță, despre criza politică: „Știam că există anumite complicități”. Primarul Sectorului 3 îl vrea din nou pe Bolojan premier

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Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea
Din articol
„Nu am așteptări de la anumite personaje. Poate de la președinte” „Sorin Grindeanu dă dovadă de maturitate” „Un guvern minoritar cu Bolojan ar fi o soluție benefică”

Primarul Sectorului 3 și liderul PSD Sector 3, Robert Negoiță, a declarat că nu este surprins de actuala criză politică și lasă să se înțeleagă că știa de existența unor „anumite complicități”. Într-un interviu acordat Digi24, social-democratul a spus că nu are „așteptări” de la unele personaje, „poate de la președinte”, și a apreciat că un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan și susținut din Parlament ar reprezenta o soluție mai bună decât alegerile anticipate.

„Nu am așteptări de la anumite personaje. Poate de la președinte”

Întrebat despre situația politică și despre reacțiile din PSD, Robert Negoiță a afirmat că nu este surprins de evoluțiile recente.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, iată că am mai văzut și chestiunea asta. Pe mine, sincer, nu m-a surprins, pentru că eu cunosc personajele implicate. Dacă pe dumneavoastră v-a surprins, pe mine nu. Nu am astfel de trăiri, pentru că nu am așteptări.”

Întrebat la cine se referă, Negoiță a răspuns: „De la anumite personaje. Încerc să mă abțin. Poate de la președinte.”

Primarul Sectorului 3 a susținut că știa de existența unor „anumite complicități”.

„Chiar dacă n-am vorbit, știam că există anumite complicități. Le știam. Atunci când s-a făcut referendumul pe București, ca să se ducă totul la primarul general, ni s-a spus să nu vorbim. Cu toate că știm cu toții că ce s-a întâmplat atunci este foarte în neregulă, principial.”

„Sorin Grindeanu dă dovadă de maturitate”

Negoiță a avut însă cuvinte de apreciere la adresa liderului interimar al PSD. El a explicat că nu crede că un guvern condus de Sorin Grindeanu ar putea veni cu soluții radical diferite.

Faptul că nu se grăbește să ceară funcția de premier mie îmi arată că are un anumit nivel de maturitate, ceea ce mă surprinde plăcut. Mi-e teamă că nu poate să livreze altceva diferit decât a livrat domnul Bolojan. (...) Nu sunt foarte multe posibilități. Nu există formule miraculoase și nici magicieni secreți care să știe să facă altceva. Se poate puncta la corectitudine, la onestitate și la profesionalism, dar soluțiile, la nivel macro, nu pot fi foarte diferite

„Un guvern minoritar cu Bolojan ar fi o soluție benefică”

Robert Negoiță a declarat că nu ar fi trebuit să se ajungă la actuala situație și că un guvern minoritar ar putea funcționa.

„Cred că cea mai bună variantă era să nu ajungem aici. Nu am înțeles foarte exact de ce s-a întâmplat treaba asta.”

Întrebat dacă un guvern PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan și susținut din opoziție de PSD ar fi o soluție, liderul PSD Sector 3 a răspuns afirmativ.

Din punctul meu de vedere este o soluție benefică. Ilie Bolojan să fie premier și să fie susținut din opoziție, pe un program de guvernare și pe anumite principii, așa cum s-a mai întâmplat. Nu este o noutate. Se poate asigura o guvernare bună și cu un guvern minoritar

Negoiță a adăugat că, din experiența ultimilor ani, un executiv minoritar este preferabil unui cabinet de tehnocrați.

„Din experiența noastră, este mult mai bun un guvern minoritar asumat decât un guvern de tehnocrați, unde nu există asumarea responsabilității. Și cei care spun că un astfel de guvern trebuie evitat au dreptate. Împărtășesc aceeași opinie.”

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Editor : C.A.

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