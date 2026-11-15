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Exclusiv Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii” românilor de către Bolojan: „Nu e cazul”

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Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, îl contrazice pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, în privința efectelor măsurilor luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Întrebat la emisiunea „În fața ta” dacă și el se consideră mai sărac după majorările de taxe, edilul a răspuns că „nu este cazul” și a susținut că majorarea TVA-ului nu înseamnă că românii au sărăcit. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la 14:00, la Digi24. 

Întrebat dacă și el a fost sărăcit de măsurile luate de Guvernul Bolojan, așa cum a susținut liderul PSD, Sorin Grindeanu, Robert Negoiță a respins această afirmație.

„Nu. O reformă înseamnă și suferință. Cu toții plătim TVA-ul. Dumneavoastră nu plătiți TVA-ul de 21% acolo unde era 19% și, în anumite situații, era chiar 9% sau chiar 5%? Acum îl plătim cu toții 21%. Asta nu înseamnă că ne-a sărăcit”, a declarat primarul Sectorului 3, la Digi24.

Edilul a revenit asupra subiectului și a insistat că nu se consideră sărăcit.

„Am proprietatea termenilor, știu ce înseamnă a sărăci. Doamne ajută! Nu e cazul, nu”, a declarat Robert Negoiță.

Reamintim că șeful PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat pe fostul premier Ilie Bolojan că a sacrificat economia şi a adâncit criza. 

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este «greaua moştenire» – este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată». Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere”, afirma Grindeanu.

Acesta a mai susținut că românii au dreptul să ştie de unde pleacă România după Guvernul Bolojan:

„1.⁠ ⁠Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli şi obligaţii împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie.

2.⁠ ⁠Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituţiile interne – INS şi BNR, dar şi «pesediştii» de la Eurostat şi Comisia Europeană”, afirmă Grindeanu.

Potrivit acestuia, „realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie şi veniturile românilor s-a trecut cu tancul”.

„Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eşecul pe reţelele sociale. România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiţii şi măsuri care să repornească economia şi să protejeze nivelul de trai”, mai afirma preşedintele PSD.

În replică, Bolojan se întreaba dacă Grindeanu știe diferența dintre deficitul de etapă și deficitul de la finalul anului, spunând că liderul PSD „își fabrică scuze pentru un eșec”.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește.

Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate.

Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB. Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc”, mai spunea Bolojan.

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Editor : A.P.

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