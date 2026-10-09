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Exclusiv Robert Negoiță: „Nu e panică” în PSD. De ce se ferește partidul să intre la guvernare fără alte partide alături

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INSTANT_ROBERT_NEGOITA_04_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea
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Social-democratul Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a spus la Digi24 că în PSD există „un oarecare nivel de neliniște”, în ceea ce privește intrarea sau nu la guvernare, dar că „nu e panică”. El a explicat și de ce PSD se ferește să intre într-un guvern cu majoritate foarte „subțire” și crede că soluția pentru ieșirea României din criza politică sunt alegerile anticipate.

„Există un oarece nivel de neliniște, dar nu aș zice că e așa agitație. Nu este panică. Nu s-a schimbat mare lucru. Nu e ca și când e prima nominalizare care nu ține cont de partidul care a luat cele mai multe voturi. Nu este panică, dar eu îmi mențin părerea că nu se întrevede altă soluție decât alegeri anticipate”, a spus Negoiță.

Aceasta, în condițiile în care mai mulți lideri ai PSD, dar și președintele Nicușor Dan, au spus că nu își doresc alegeri anticipate. Totuși, nici a patra nominalizare de premier nu pare să se îndrepte spre o majoritate care să treacă un guvern prin Parlament.

Negoiță crede că PSD procedează corect refuzând să intre într-o guvernare cu majoritate fragilă: „Ar însemna un guvern foarte slab și care n-ar putea să facă mare lucru”, crede el.

„Decât să avem doi ani de instabilitate, soluția mult mai de preferat ar fi să avem niște alegeri anticipate și după aceea să avem un guvern stabil. Să sperăm că se va întâmpla asta. Astăzi sunt mai mari (șansele pentru alegeri anticipate, n.r.) decât acum o săptămână și acum o săptămână erau mai mari decât acum o lună”, a spus Negoiță.

Întrebat dacă își va mai permite președintele Nicușor Dan să vină cu a cincea nominalizare în scenariul în care Luca Niculescu ar fi respins la vot în Parlament sau s-ar retrage, social-democratul a spus: „Președintele procedează corect, în opinia mea. Pentru că o perioadă de alegeri care înseamnă costuri, care înseamnă instabilitate, este greu să fie asumată de către dumnealui. Așa că vrea să arate că nu generează instabilitate, că nu caută așa ceva și că a făcut tot ce a depins de dumnealui ca treaba asta să nu se întâmple. Deci, cred că procedează corect dacă mai face încă o nominalizare. Dar nu cred că mai are nevoie de multe nominalizări ca să își arate, cum să spun eu, interesul de a evita un astfel de demers”.

Întrebat în legătură cu declarațiile președintelui PNL Iași, Alexandru Muraru, potrivit căruia PSD ar pregăti suspendarea lui Nicușor Dan, Negoiță a spus: „Nu există vreo discuție serioasă, vreo dezbatere pe această temă în interiorul partidului. Este exclus în acest moment un astfel de demers, mai ales că nu există motivația. Ce a făcut președintele ca să justifice un astfel de demers? După ce avem un guvern demis de atâta timp și nu reușim să validăm un guvern în Parlament, fix de asta ar mai fi nevoie acum, să suspendăm și președintele. Discuția în sine mi se pare neavenită. Răspunsul la întrebare e categoric nu. Nu există nici măcar la nivelul de dezbatere, cu atât mai puțin o decizie în acest sens”.

Editor : M.B.

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