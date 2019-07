Robert Negoiță o atacă pe Dăncilă: Un caracter puternic nu supraviețuia atât sub tutela lui Dragnea

Viorica Dăncilă nu s-a schimbat, după condamnarea lui Liviu Dragnea, și va duce PSD către rezultate mai slabe, este de părere Robert Negoiță, recent suspendat din partid. Primarul sectorului 3 a vorbit la emisiunea „În fața ta” și despre faptul că România „are un cabinet cât pentru cinci țări”. În plus, el spune că nu l-ar mai lăsa pe Liviu Dragnea să conducă nimic: „Eventual un camion, dar undeva pe autostradă, că n-am încredere în oraș”.

„Am crezut și am speranța, mulți români au crezut că după ce domnul Dragnea nu va mai fi președintele PSD lucrurile se vor schimba. Se pare că s-au schimbat, în sensul că eu am fost o voce critică cu mult timp înainte și iată că au luat măsuri: m-au suspendat din partid. Așa sunt încurajați cei care au curaj să gândească și să și vorbească. Iată o schimbare pe care eu o consider că nu e în sensul în care ne-am fi dorit”, a spus Robert Negoiță, la Digi24.

„M-am bucurat sincer că electoratul începe să reacționeze, am considerat cu mult timp înainte că direcția în care ne îndreptăm este greșită și modul în care este condus partidul”, a spus el despre alegerile din 26 mai.

Vorbind despre scrisoarea împotriva lui Liviu Dragnea, primarul sectorului 3 spune că este pesimist că lucrurile se vor schimba în bine în PSD: „Nici nu sunt optimist că se va putea reuși ceva din interior”.

El a adăugat că nu se „regăsește” în noua formulă de conducere a PSD și că a ajuns să aibă „injurii” pentru că făcea parte „dintr-o echipă care face prostii, prostii cu care eu nu sunt de acord”.

Robert Negoiță: Cei care raționează în PSD sunt din ce în ce mai puțini

Robert Negoiță a dezvăluit că în ziua alegerilor nu a fost în țară și nu a putut vota, dar nu ar fi ales PSD: „N-am fost în țară și nu am putut vota, pentru că în diaspora nu s-a putut vota. Și dacă aș fi ajuns n-aș fi votat clar cu PSD”.

El a refuzat să spună cu ce partid ar fi votat: „Nu e relevant să vă spun. Vă spun direct, nu am decis”. Atunci ar fi vorbit cu mai mulți membri de partid și le-ar fi spus că „mă aștept să avem un scor foarte prost, din perspectiva unei normalități. Îmi doresc să normalizăm în această țară. Orice se întâmplă acum este departe de a merge către normalitate”.

Negoiță a explicat că rezultatul PSD la alegeri se explică prin neimplicarea multor membri, dar și prin faptul că a fost un vot împotriva partidului.

„În ultima vreme am comunicat tot mai puțin, pentru că există un soi de teamă în interior. Robert Negoiță, dacă ești văzut cu el s-ar putea să ai probleme, așa că mai bine vezi cum te poziționezi. Sunt puțini către deloc cei care își asumă responsabilitatea de a spune ce gândesc. Cei care raționează sunt din ce în ce mai puțini”, a mai spus el.

Negoiță: PSD va avea rezultate mai slabe sub Dăncilă

Întrebat cum va evolua PSD cu noua echipă de conducere, Robert Negoiță a spus că nu este deloc optimist.

„În această situație sunt pesimist: 1 - cea mai corectă variantă pentru România și pentru PSD era ca pe 26 seara PSD să intre în opoziție. Implementarea normalității. 2 - ce echipă este acum la conducerea PSD... doar un argument: doamna Dăncilă nu a fost pusă prim-ministru pentru a conduce. Tocmai, ca să nu înțeleagă mare lucru. De aceea am și votat împotrivă, cu tot respectul. O respect ca om, ca pe mama mea”, a adăugat primarul sectorului 3.

Negoiță a respins varianta ca Viorica Dăncilă să se fi schimbat, după condamnarea lui Liviu Dragnea: „N-ajungi specialist peste noapte. Nu cred treaba asta. (...) O persoană, pentru a fi capabilă să conducă, trebuie să fie o personalitate puternică, un caracter puternic, ori un caracter puternic nu supraviețuia atât sub tutela lui Dragnea. Să aduc doar un argument mic, sunt atâtea argumente mari”.

Primarul sectorului 3: A vem un guvern cât pentru cinci țări

„Partidele la guvernare se infestează rapid, cu tot felul de inși, care vin acolo doar ca să profite”, a răspuns el, întrebat cine o ține pe Dăncilă la putere în PSD.

„Ce să vă spun? Că avem un guvern cât pentru cinci țări? Avem un cabinet enorm, cu 20 și câți de miniștri? Are România nevoie de atâți miniștri? Câți secretari de stat, câți subsecretari, câte zeci și sute de mii de oameni care iau salariu și nu au ce căuta pe acolo. În loc să producă în economia reală, de fapt cheltuie de la bugetul de stat niște salarii pe care am văzut că le mai comentați pe bună dreptate și dumneavoastră. Asta ține de fapt la guvernare”, a completat primarul sectorului 3.

El a spus că ar trebui o discuție și în ceea ce privește opoziția: „Își dorește cu adevărat să ajungă la putere? Mă îndoiesc!”

Robert Negoiță a respins ideea ca Liviu Dragnea să se întoarcă în PSD, dacă va fi eliberat.

„Eu am semnat o scrisoare în care îi ceream să plece din partid, când era mare și tare și schimba premierii cum îmi schimb eu cămășile. Când s-a pus la vot eram chiar în fața dânsului. Cum aș putea eu să spun? Niciodată! Să conducă nimic, eventual un camion, dar undeva pe autostradă, că n-am încredere în oraș, în capacitățile și în buna credință”, a lui Liviu Dragnea, a subliniat primarul sectorului 3.