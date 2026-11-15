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Exclusiv Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă: „Cred că i-a condiționat”

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Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea
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Din articol
Negoiță preferă comasarea voluntară a localităților Negoiță susține reducerea numărului de județe Negoiță: „Părerea mea e că pleacă de la președinte”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, susține că președintele Nicușor Dan ar fi fost cel care „i-a condiționat” pe social-democrați să facă reforma administrativă. Edilul a declarat la emisiunea „În fața ta” că susține mai degrabă varianta propusă de ministrul Dezvoltării, cea a comasării voluntare a localităților, și s-a arătat optimist că reforma va putea fi implementată chiar dacă va fi nevoie de modificarea Constituției. Interviul integral poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24. 

Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiță, susține proiectul de reformă administrativ-teritorială elaborat de PSD în ciuda nemulțumirilor venite chiar din rândul unor primari social-democrați.

„Sper să ne ajute Bunul Dumnezeu și să le iasă ce și-au propus, și anume reforma administrativă. Este inadmisibil! Suntem cea mai nereformată țară din Europa, din punctul ăsta de vedere. A reușit Moldova să ne dea lecții de cum se face reorganizarea administrativă. Repet, mă bucur că și-au propus treaba asta și le țin pumnii. Și susținere maximă din partea mea, pentru că este nevoie de reformă în această țară”, a declarat Robert Negoiță.

Negoiță preferă comasarea voluntară a localităților

Întrebat cum ar trebui făcută reforma administrativă, primarul Sectorului 3 a spus că numărul locuitorilor unei unități administrativ-teritoriale nu ar trebui să fie singurul criteriu. El susține că trebuie luate în calcul și suprafața localităților, precum și distanțele dintre acestea.

„Trebuie stabilite niște criterii cât se poate de clare și transparente. Referitor la: «Domnule, ăsta e numărul standard de populație, de la care putem să facem excepții». Unde, de exemplu, avem cinci sate în munte, care sunt comune, dar care împreună nu fac numărul de 5.000 de locuitori, dar sunt pe o arie și la distanță unele față de altele suficient de mare încât să justifice să existe o unitate administrativă acolo, chiar dacă nu îndeplinesc cei 5.000. Dar nu suntem nici la zona de 150 de persoane, gen cetățeni, care să facă parte dintr-o unitate administrativă”, a declarat acesta.

Referitor la cele două variante discutate în PSD - comasarea voluntară a localităților mici, propusă de ministrul Dezvoltării, și comasarea obligatorie a comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori și a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori, propusă de Dragoș Benea - Negoiță a spus că ar opta pentru prima variantă.

„Cred că e nevoie de o analiză, atâta vreme cât, de exemplu, poate să existe o conformare voluntară, așa cum am văzut eu că s-a întâmplat în alte țări. Conformare voluntară în care vii și spui: «Tu, guvern, OK, noi nu ne băgăm, că e separația între administrația centrală și administrația locală. Voi sunteți administrația locală și trebuie să vă autodeterminați. Noi nu ne băgăm peste voi, cu o singură condiție: nu ne mai cereți bani. Noi vă putem finanța cu următoarele condiții: A, B, C, D.» Ceea ce înseamnă conformare voluntară. Sau vii și o stabilești. Domnule, nu mi se pare varianta perfectă, dar eu, dacă ar fi să optez, aș opta pe varianta asta, cu conformare voluntară”, a precizat primarul Sectorului 3.

Negoiță susține reducerea numărului de județe

Întrebat dacă reforma ar trebui să includă și reducerea numărului de județe, Robert Negoiță a răspuns afirmativ.

„Lumea s-a schimbat. Nu mai mergem cu căruța și avem mijloace de transport. Ne mișcăm... Asta e etapa existenței noastre, față de acum un secol”, a motivat acesta.

În ceea ce privește posibilitatea modificării Constituției pentru implementarea reformei, în condițiile în care PSD nu deține singur majoritatea necesară în Parlament, Negoiță s-a arătat optimist: „Când se dorește, se poate”. El a adăugat că există mai multe variante prin care s-ar putea ajunge la schimbările propuse.

Negoiță: „Părerea mea e că pleacă de la președinte”

Întrebat de ce PSD vrea să facă acum reforma administrativă, Robert Negoiță a spus că, în opinia sa, schimbarea de poziție a social-democraților a pornit de la președintele Nicușor Dan.

„Este cu atât mai lăudabil faptul că până acum nu au fost de acord sau nu au susținut și acum, iată că au inițiativa asta. Părerea mea e că pleacă de la președinte”, a declarat primarul Sectorului 3.

El susține că șeful statului nu i-ar fi obligat pe social-democrați, însă i-ar fi condiționat: „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”. Totodată, edilul a precizat că nu cunoaște detaliile unei astfel de condiționări.

Întrebat dacă PSD este dispus să facă reforma administrativă chiar și împotriva voinței propriilor primari, Robert Negoiță a spus că orice reformă presupune și măsuri dificile. El susține însă că acestea ar trebui însoțite de o reorganizare a cheltuielilor publice, nu doar de creșteri de taxe și impozite.

„Acest cuvânt, «reformă», când îl rostim, are în el, implicit, mai mulți termeni. Unul dintre ei, și o spun cu regret, dar este real, este și suferință. Ori, atâta vreme cât crește TVA-ul, cât cresc taxele pe proprietăți, demersuri, nu zic rele sau bune, cel puțin discutabile, și tu nu vii să faci o reformă în zona de buget, acolo unde se cheltuiesc banii în mod efectiv, mie mi se pare total nedrept”, a declarat primarul Sectorului 3.

Editor : A.P.

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