Exclusiv Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi înainte de Crăciun”. Pe cine preferă primarul drept candidat

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat, joi seară, la Digi24, că alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului, „tehnic vorbind”, nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”, ceea ce înseamnă că vor fi amânate pentru 2026. Edilul susține că varianta sa preferată de candidat pentru PMB este actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță. Totodată, Robert Negoiță exclude varianta propriei sale candidaturi. 

„Nu cred că mai e timp anul ăsta. Cred că, pe calendar, s-ar putea face alegerile de Crăciun, ceea ce nu știu cât ar fi de oportun, pentru că e un calendar care trebuie respectat din momentul în care se decid alegerile. Nu cred că e mai devreme. Tehnic vorbind, da, (nu se poate anul acesta – n.red.), pe termenele care sunt prevăzute în lege”, spune primarul Sectorului 3. 

Primarul PSD spune că nu îl vede ca „prima vioară” pe Stelian Bujduveanu printre posibilii candidați comuni la alegeri și că l-ar prefera pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. 

„Eu am relaționat bine, nu l-am văzut să fie prima vioară, așa cum l-am văzut pe Daniel Băluță, de exemplu, care chiar a demonstrat, dar nu cred că ar fi un primar rău. Daniel Băluță este colegul și prietenul meu”, spune Negoiță. 

Despre Ciprian Ciucu, liderul din PSD spune că acesta ar fi un primar general bun. 

„Cred că da, a făcut treabă bună la Sectorul 6. N-am lucrat cu domnul Drulă, dar cu Ciprian și cu Daniel am lucrat și lucrez în continuare și ne înțelegem bine. Lăsând la o parte... eu văd ce fac fiecare în sectoarele pe care le administrează. Sunt unele din cele mai bine administrate sectoare din București și orașe din țară, excepție Sectorul 3”, precizează Negoiță. 

Totodată, politicianul afirmă că nu-și dorește să candideze pentru funcția de primar general al Capitalei. 

„Nu-mi doresc. Am proiecte la Sectorul 3 și chiar n-am timp să mă gândesc la altceva. Și vă spun foarte direct și foarte sincer”, a mai adăugat acesta. 

Citește și „Ar fi Gabriela Firea un primar general bun?” Robert Negoiță: „Cred că face o figură foarte bună în Parlamentul European” 

