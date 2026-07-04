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Exclusiv Robert Sighiartău, despre gruparea anti-Bolojan din PNL: „Partidul a mai avut tabere, dar niciodată nu s-a mers atât de departe”

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sighiartau se opune psd
Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a vorbit la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, despre gruparea anti-Bolojan din PNL și spune că „niciodată nu s-a mers atât de departe”. Deși aceștia nu au fost încă excluși din partid, urmează să se discute care va fi poziția PNL în continuare, a precizat Sighiartău.

„Putem vorbi că sunt foști colegi, prin atitudinea pe care au avut-o față de Partidul Național Liberal. N-au fost excluși, dar sigur că urmează să discutăm care va fi poziția Partidului Național Liberal în continuare. Partidul Național Liberal, de-a lungul istoriei, a avut tabere, a avut oameni cu păreri diferite, dar niciodată nu s-a mers atât de departe. Adică există complot de, nu știu, rupere a partidului, de preluare ostilă a partidului. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp a depășit cumva rațiunea de a avea păreri diferite într-un partid. Așadar, ceea ce vor face dânșii urmează să vedem. Dacă reușeau să învestească un guvern Veștea, poate încercau în continuare să pună presiune pe Partidul Național Liberal prin metoda fripturismului politic, cum am denumit-o eu, să încerce să ademenească colegi din administrația locală, să meargă înspre această facțiune, lucru care nu s-a întâmplat”, a declarat Robert Sighiartău.

Secretarul general al PNL a subliniat că majoritatea covârșitoare a PNL n-a fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat.

„Așadar, dânșii, e treaba lor ce să facă, dar e clar că majoritatea covârșitoare a Partidului Național Liberal n-a fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat, lucru care s-a văzut și la congresul pe care partidul l-a avut duminica trecută”, a adăugat Sighiartău.

Editor : A.P.

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