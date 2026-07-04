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Exclusiv Robert Sighiartău: Nicușor Dan este un președinte părtinitor, nu mediator. „Ne-am dat seama că are o problemă cu PNL”

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Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că, în opinia lui, Nicușor Dan s-a comportat ca un președințe părtinitor, nu un președinte mediator în criza politică declanșată prin demiterea Guvernului Bolojan. El spune că este vizibil că Nicușor Dan „are o problemă” cu PNL.

Întrebat cum i se se pare că s-a comportat președintele Nicușor Dan de la începutul acestei crize politice, Robert Sighiartău a răspuns că îl consideră părtinitor, nu mediator.

„Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicușor Dan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al Capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru Primăria Capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicușor Dan... nu înțeleg de ce a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie, adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care, vizibil s-a văzut că a existat o distanțare în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia, în viziunea dânsului, izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal, lucru vizibil de altfel”, a spus Robert Sighiartău.

El a mai fost întrebat dacă președintele ar putea avea ceva cu Ilie Bolojan personal.

„Sau cu Ilie Bolojan, da. Dar Ilie Boljan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal. Însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare, iar intențiile până la urmă de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim-vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerant pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal”, a mai spus Sighiartău.

Editor : B.P.

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