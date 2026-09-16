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Exclusiv Robert Sighiartău: PNL ar accepta o nouă rocadă cu PSD. Care sunt condițiile liberalilor

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Robert Sighiartău
Robert Sighiartău. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip
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Din articol
Ce va face PNL dacă Alexandru Nazare este desemnat premier PNL ar accepta o nouă rocadă cu PSD PNL exclude o eventuală coaliție PSD-AUR

Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal, a declarat, în direct la Digi24, că liberalii îl susțin pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, alături de USR și UDMR. Acesta precizează că PNL ar accepta inclusiv o rocadă cu PSD, însă respinge varianta unui Executiv condus de Alexandru Nazare din care să facă parte și miniștri social-democrați.

Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor convocate joi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. 

Siegfried Mureșan, „aceasta este propunerea Partidului Național Liberal, împreună cu partidul USR și cu UDMR”, a declarat Robert Sighiartău.

Ce va face PNL dacă Alexandru Nazare este desemnat premier

Întrebat ce va face PNL dacă președintele îl va desemna pe Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru, secretarul general al partidului a precizat că liberalii vor analiza situația într-o ședință. 

Vom decide împreună cu colegii noștri care va fi poziția noastră. Însă, dincolo de numele Alexandru Nazare sau de orice alt nume care ar putea apărea mâine, eu cred că configurația acelui guvern este importantă, cel puțin pentru PNL, dar și pentru România. Așadar, după ce avem aceste date, vom lua o decizie în Partidul Național Liberal.

În schimb, Sighiartău a exclus susținerea unui guvern condus de Alexandru Nazare din care să facă parte și miniștri PSD. 

Nu am face decât să repetăm același scenariu. Noi am guvernat cu PSD în această formulă, cu un prim-ministru care a dat rezultate și pe care Partidul Social Democrat l-a dat jos. Asta ar însemna că am repeta aceleași greșeli și nu ar funcționa un astfel de guvern, mai ales că prim-ministrul care vine are aceleași limitări și va trebui în continuare să reducă deficitul bugetar până la 5%, de exemplu, pentru anul 2027. Deci, cu Partidul Social Democrat în această formulă, acel prim-ministru nu va putea să-și îndeplinească țintele de deficit și să redreseze economia, astfel încât să existe o creștere economică în anii următori.

PNL ar accepta o nouă rocadă cu PSD

În cazul în care președintele îl va desemna pe Siegfried Mureșan, voturile necesare pentru învestirea guvernului minoritar ar trebui să vină și din partea PSD, a explicat secretarul general al PNL.

Asta ar însemna că Partidul Social Democrat ar fi convins de președintele României să accepte propunerea pe care am făcut-o împreună cu partenerii de la UDMR și USR, adică un guvern minoritar învestit cu ajutorul Partidului Social Democrat, urmând ca și noi, pe baza unor înțelegeri, să dăm un vot de învestitură în a doua parte a guvernării.”

„Asta ar însemna că am ajunge iar la discuția inițială pe care Ilie Bolojan a propus-o în fața președintelui.”

Sighiartău a confirmat că liberalii ar putea promite susținerea unui viitor guvern minoritar PSD în schimbul voturilor social-democraților pentru un Executiv condus de Siegfried Mureșan. „Corect, în baza unui acord reciproc, așa cum s-a propus și la începutul verii”, a declarat el.

Secretarul general al PNL a precizat că PSD are deja „această propunere pe masă”.

Din declarațiile publice nu am văzut niciun fel de schimbare de poziție, dar să vedem mâine care vor fi discuțiile cu președintele României și sperăm ca, cât mai repede, să avem un guvern învestit, pentru că România are nevoie de un guvern învestit.”

Potrivit lui Robert Sighiartău, momentul în care s-ar face rocada ar urma să fie stabilit prin împărțirea în mod egal a lunilor rămase până în decembrie 2028.

Iar toate lucrurile astea ar însemna că ar fi în baza unui acord reciproc, ar însemna că nu se vor depune moțiuni de cenzură și, poate cel mai important, că cele două guverne minoritare să respecte totuși niște lucruri care țin de bunul mers al țării. Și aici mă refer la reducerea deficitului și la câteva proiecte strategice, cum ar fi aderarea la OCDE.”

PNL exclude o eventuală coaliție PSD-AUR

Întrebat ce garanții există că PSD nu va încerca să formeze ulterior o coaliție cu AUR, Sighiartău a afirmat că liberalii nu ar acorda voturile necesare unei asemenea formule.

„Asta ar însemna că n-ar mai primi voturile, noi am spus foarte clar.”

El a precizat că acordul ar trebui să prevadă în mod expres susținerea unui guvern minoritar PSD, nu a unei alte coaliții. Secretarul general al PNL a susținut că liberalii nu mai acceptă nici varianta unui guvern tehnocrat în care să existe miniștri social-democrați.

E foarte important ca, totuși, cine guvernează să aibă și responsabilitatea, până la urmă, a întâlnirii cu cetățenii. Iar Partidul Social Democrat, dacă v-ați uitat în ultimii ani, în momentele grele, chiar dacă a fost la guvernare, a încercat să paseze responsabilitatea și să fie într-o anumită opoziție în guvernare, motiv pentru care nu mai acceptăm nici guvern tehnocrat cu miniștri PSD în el, pentru că Partidul Social Democrat va încerca să fugă de această răspundere și, mai mult decât atât, va sabota anumite măsuri. Este mai sănătos și corect ca cele două partide să nu mai fie la guvernare împreună, pentru că avem filozofii diferite, până la urmă, de a guverna țara.

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Editor : Ș.A.

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