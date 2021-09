Robert Sighiartău (PNL): USR PLUS trebuie să știe că eventuale noi negocieri despre configurația guvernului vor începe de la zero

Posturile guvernamentale ar trebui să fie renegociate în eventualitatea întoarcerii USR PLUS în coaliție, a declarat duminică seara, la Digi24, Robert Sighiartău, secretar general al PNL, care a respins totodată propunerea lui Dacian Cioloș ca USR PLUS să propună premierul. Sighiartău crede că există șanse de împăcare cu USR PLUS, dar a subliniat că sunt nemulțumiri în rândul colegilor săi de partid cu privire la ministerele pe care PNL le-a primit la negocierile de coaliție din decembrie.

„Este imposibil acest lucru (ca USR PLUS să dea premierul - n.r.), pentru că PNL este cel mai mare partid din această coaliție și nu există această posibilitate”, a punctat liderul liberal, subliniind că Dacian Cioloș este în campanie pentru alegerile interne din partid.

„Mai mult decât atât, odată ce USR PLUS și-a exprimat această poziție împotriva PNL, au reușit să stârnească o mare nemulțumire în PNL, în rândul membrilor simpli. Oricum membrii PNL au o problemă că în decembrie, la acele negocieri, PNL a fost văduvit. Odată cu noile negocieri, discuții care poate vor avea loc după aceste congrese, cei de la USR PLUS trebuie să știe că vom începe discuțiile de la zero în ceea ce privește această configurație guvernamentală, să rediscutăm anumite ministere pe care dânșii le vor avea și multe altele, inclusiv anumite lucruri care să ne asigure că nu se mai întâmplă astfel de crize guvernamentale”, a declarat Robert Sighiartău la Digi24.

„Nu discut de numărul de ministere, discut despre configurația ministerelor și despre ministerele pe care fiecare partid le va avea. Și eu, și marea masă a PNL am fost și suntem nemulțumiți de felul în care s-a negociat în decembrie. Sunt foarte multe ministere unde avem oameni pregătiți, eficienți, mai eficienți decât cei de la USR PLUS, care pot ocupa anumite portofolii, astfel încât România să se dezvolte accelerat”, a precizat secretarul general al PNL.

El spune că sunt păstrate „foarte multe canale de comunicare” cu cei de la USR PLUS. „Cred că va exista o împăcare, numai că trebuie reconsiderată poziția USR PLUS. Nu mă deranjează numai pe mine felul în care abordează ei și felul în care etichetează PNL, îi deranjează pe membrii PNL și până la urmă, pe români, pentru că ei s-au săturat de scandaluri și circ politic”, a afirmat liderul liberal.

Dan Barna știa de numulțumirile premierului față de Stelian Ion, susține Robert Sighartău

El a mai spus că vicepremierul Dan Barna știa că Florin Cîțu avea nemulțumiri față de Stelian Ion, ministrul justiției care a fost demis de premier, fapt ce a declanșat actuala criză politică.

„Știa sigur dl. Barna că este nemulțumit dl. Cîțu de dl. Stelian Ion și mai ales cu condiționarea acestui aviz pentru programul Anghel Saligny cred că s-a umplut paharul. Eu vă spun că el știa foarte bine că există nemulțumiri cu privire la Stelian Ion și pentru că a gestionat destul de încâlcit acel proiect de desființare a SIIJ-ului. Nu am asistat (la discuții în acest sens - n.r.), dar știu foarte bine, sunt în conducerea PNL și au fost discuții, inclusiv în Parlament, inclusiv la Senat, cu acel proiect de desființare a SIIJ-ului și felul în care abordează dl. Stelian Ion acest proiect”, a afirmat Robert Sighiartău.

Întrebat dacă Dan Barna a încercat să discute sau să negocieze cu Florin Cîțu păstrarea lui Stelian Ion, Robert Sighiartău a spus că nu poate să dea astfel de detalii. „Ați văzut că cei de la USR PLUS, de obicei - și cred că asta este o greșeală și mai ales tinerii în general o aplică - se aprind destul de repede. Deciziile nu trebuie să le iei la cald, mai ales în politică. Cred că ei s-au grăbit în momentul în care ei au sărit și să-l apere pe Stelian Ion, dar și să rupă această coaliție și să pună o condiție care, din punctul meu de vedere și al colegilor, are legătură cu intruziunea în PNL. Condiția pusă de Dan Barna și de Dacian Cioloș este o condiție imposibilă și ei știu foarte bine asta. Suntem și într-o competiție internă, prim-ministrul Cîțu este susținut de marea parte a PNL împreună cu echipa din jurul dânsului, iar ei au pus o condiție care - am spus-o și în ședința de coaliție - este imposibilă”, a punctat secretarul general al PNL.

El a menționat că astfel de probleme nu există cu colegii de la UDMR, pentru că aceștia au experiența guvernării și știu să comunice.

Liderul PNL spune că USR PLUS că este principalul vinovat pentru actuala criză guvernamentală și acuză „mișcări de imagine, de PR” pe care foștii parteneri de guvernare le făceau din interiorul guvernului, când se comportau ca un partid de opoziție, deși erau la guvernare. „Ei nu sunt partid neapărat de dreapta, ca să fie clar”, a menționat Sighiartău.

„USR PLUS este principalul vinovat, ei au ieșit de la guvernare, dar și noi avem de pierdut, pentru că o țară întreagă se uită la guvernul României și văd instabilitate și probleme, creșteri de prețuri, criza COVID, iar cei de la USR PLUS au chef de politică. Micile mișcări de imagine, de PR, pe care le fac le făceau inclusiv în interiorul guvernului, că păreau uneori un partid în opoziție, deși erau la guvernare. Eu cred că alegătorii i-au votat ca să ajungă la guvernare și să pună în practică promisiunile electorale”, a declarat Robert Sighiartău.

