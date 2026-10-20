Roberta Metsola, mesaj pentru Luca Niculescu, la învestire: „România are un rol important în conturarea viitorului european”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a felicitat pe Luca Niculescu pentru învestirea în funcția de prim-ministru al României. „Felicitări și mult succes lui Luca Niculescu pentru alegerea sa în funcția de prim-ministru al României”, a scris aceasta într-o postare pe X.

Ea a dat asigurări că „România are un rol important în conturarea viitorului european”, „într-un moment în care securitatea și nevoia unei Europe mai puternice și mai unite sunt mai importante ca oricând”.

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Luca Niculescu a fost felicitat anterior și de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul a transmis marţi că este un prim-ministru independent, dar ştie foarte bine că un guvern nu poate funcţiona fără sprijin parlamentar astfel că va evita conflictele sterile şi va guverna prin reguli clare şi prin transparenţă. El mai spune că autoritatea acestui Guvern nu se va măsura însă în discursuri, ci în rezultate verificabile: protejarea veniturilor corecte, eliminarea risipei, îmbunătăţirea guvernării, atragerea banilor din PNRR şi a fondurilor europene, investiţii în energie, finalizarea aderării la OCDE şi investiţii reale în economia românească.

„Mulţumesc Parlamentului României pentru votul de astăzi. Este un vot pe care echipa guvernamentală şi cu mine îl primim cu mare responsabilitate. Ne apucăm de lucru din această seară. Avem în faţă urgenţe economice, bugetare, sociale şi geopolitice care cer decizii ferme, disciplină şi un stat care funcţionează pentru cetăţeni”, a scris Luca Niculescu pe Facebook, după ce a fost votat de Parlament.

Luca Niculescu a fost felicitat și de ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, care, tot într-o postare pe X, i-a urat succes în noua funcție.

El a afirmat că așteaptă cu interes să se întâlnească și să colaboreze cu noul ministru de Externe român, Dan Neculăescu, „pentru a consolida și mai mult prietenia de lungă durată și parteneriatul strategic dintre cele două țări ale noastre”.

Editor : M.C