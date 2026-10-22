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Rogobete anunță că a relocat bani pentru UPU şi Ambulanță: „Nu ne permitem o criză a sistemului de urgență”

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat joi că, împreună cu echipa sa, a identificat şi realocat 150 de milioane de lei pentru finanţarea Unităţilor de Primiri Urgenţe şi a serviciilor de ambulanţă din întreaga ţară.

„Am făcut acest lucru printr-o reaşezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30-40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora. La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să îşi continue parcursul”, a susţinut Rogobete pe Facebook.

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Potrivit acestuia, presiunea asupra sistemului de medicină de urgenţă era deja foarte mare, încât, în eventualitatea unei situaţii de urgenţă majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat.

„Am spus încă din prima zi că prioritatea mea este să reduc această tensiune şi să mă asigur că fiecare pacient care ajunge într-o unitate de primiri urgenţe poate beneficia de îngrijirile medicale de care are nevoie. (...) Nu putem permite ca dificultăţile bugetare să se transforme într-o criză a sistemului de urgenţă. Nu putem lăsa medicii, asistenţii şi echipajele de ambulanţă să lupte pentru viaţa oamenilor fără resursele necesare”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Editor : C.L.B.

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