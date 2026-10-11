Fostul ministru PSD al Sănătăţii Alexandru Rogobete critică refuzul premierului demis Ilie Bolojan de a dialoga cu PSD, el comparând situaţia României cu cea a unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă, care se luptă să respire. El consideră că reacţiile din ultimele două zile ale liderului PNL, premierul Ilie Bolojan, arată cât de periculoase pot deveni orgoliile, refuzul dialogului şi convingerea că un singur om poate salva ţara.

„România este astăzi asemenea unui pacient critic, internat la Terapie Intensivă. Un pacient care se luptă să respire!

Imaginaţi-vă că, în jurul patului unui pacient critic, medicii şi asistentele, în loc să găsească soluţii pentru a-i salva viaţa, încep să se certe şi să demonstreze fiecare că are dreptate. Reacţiile domnului Ilie Bolojan din ultimele două zile arată cât de periculoase pot deveni orgoliile, refuzul dialogului şi convingerea că un singur om poate salva ţara”, scrie Rogobete duminică, pe Facebook.

El afirmă că România traversează o criză economică profundă, instituţiile sunt sub presiune financiară, rectificarea bugetară întârzie, iar oamenii trăiesc tot mai greu.

„România nu mai are aer! Iar tratamentul de care are nevoie începe cu dialogul, echilibrul şi responsabilitatea. În loc să căutăm împreună soluţii pentru redresarea economiei, domnul Bolojan preferă să închidă uşa dialogului şi să o trântească în urma sa. Domnule Bolojan, nu este despre dumneavoastră! Nu a fost niciodată! Este despre milioane de români care nu mai pot suporta povara unor decizii greşite. Opriţi-vă! România nu mai poate fi ţinută captivă orgoliilor politice!”, declară fostul ministru.

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El argumentează că apelul PSD pentru o majoritate parlamentară solidă nu este întâmplător, ci este determinat de faptul că este nevoie de stabilitate reală, nu de un guvern care să fie atacat şi destabilizat imediat după învestire.

„Premierul desemnat, Luca Niculescu, poate construi dialogul necesar. Dar are nevoie de o majoritate puternică, responsabilă şi asumată. Este timpul să facem România bine!”, spune Rogobete în finalul mesajului postat pe Facebook.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a precizat, vineri, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

În replică, Ilie Bolojan a afirmat că România are nevoie de un guvern funcţional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia, dar refuză să repete „formule politice care s-a dovedit că nu funcţionează”. „Refuzul de a guverna cu PSD nu ţine de orgolii sau de calcule politice, ci de lecţia pe care am învăţat-o”, a transmis Bolojan, adăugând: „De ce au nevoie de PNL? «Să le strice» schimbarea de direcţie şi soluţiile miraculoase?”.

Preşedintele PSD a continuat sâmbătă disputa cu liderul liberal, premierul demis Ilie Bolojan, căruia i-a transmis că blocajul din economie şi lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alege să le trateze cu ironie. „Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, este mesajul lui Grindeanu către Bolojan.

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru a acuzat că, de 24 de ore, PSD-iştii şi puciştii din PNL „îşi trimit bezele”, afirmând că primul care a dat tonul a fost liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care susţine că „ar intra la guvernare dar are nevoie de un paravan, de un partid-breloc care să deconteze furăciunile”, mesajul acestuia nefiind pentru conducerea legitimă a Partidului Naţional Liberal ci „o invitaţie la trezire a grupării roşii din interior”.

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Editor : A.M.G.