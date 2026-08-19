Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rogobete acuză, miercuri seară, că o nouă formă a Legii salarizării, lucrată „pe ascuns”, fără a fi validată în România şi fără a fi discutată cu angajaţii care vor suporta consecinţele proiectului, a fost prezentată la Bruxelles de ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru. „Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”, afirmă Rogobete.

„Oferta «de nerefuzat» a ministrului interimar al Muncii a fost refuzată la Bruxelles. Frumoasă «reformă» aţi pregătit, reformiştilor închipuiţi. Aţi lucrat pe ascuns la o nouă formă a proiectului, aţi plecat cu ea la Bruxelles fără o validare reală în România şi fără să-i ascultaţi pe oamenii care vor suporta efectele. Şi acum? Surpriză. Oferta «de nerefuzat» a fost refuzată”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, fostul ministru al Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete.

Acesta adaugă, însă, că „problema nu este eşecul politic şi de negociere”: „Problema este că în spatele tabelelor sunt oameni”.

„Sunt medici care fac 10-12 gărzi pe lună. Sunt asistente, infirmieri, ambulanţieri, personal TESA şi mii de profesionişti fără de care spitalele României nu pot funcţiona. V-au spus că nu acceptă reducerea veniturilor. V-au explicat că spitalele au nevoie de personal, că liniile de gardă sunt tot mai greu de susţinut şi că blocarea angajărilor adânceşte criza. Dar cu ei nu negociaţi”, a mai transmis social-democratul.

Rogobete se referă la faptul că „obsesia reducerii deficitului cu orice preţ continuă”: „Tăiaţi venituri. Tăiaţi sporuri. Blocaţi angajări. Şi peste toate lipiţi eticheta de «reformă». Reforma adevărată înseamnă performanţă, eliminarea risipei, gărzi plătite corect, suficient personal şi investiţii care ajung la pacient”.

Acesta a transmis personalului din sistemul sanitar că îi susţine în continuare: „Voi continua să apăr respectul, demnitatea şi plata corectă pentru munca voastră”.

„Iar reformiştilor închipuiţi care încă n-au înţeles le transmit atât: Stop! Se la sănătate nu se taie! Pentru că atunci când tăiaţi de la oamenii care salvează vieţi, nu tăiaţi nişte cifre dintr-un tabel. Tăiaţi din siguranţa pacientului”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Legea salarizării în sectorul public, jalon în PNRR, ar trebui adoptată până la 31 august, însă nu există acord politic pentru adoptarea acesteia în Parlament.

Editor : A.C.