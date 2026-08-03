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Video Rogobete, ironii din sala de operații pentru Bolojan: „Ne-ați spus să stingem lumina. Operăm pe întuneric?”

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Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), l-a atacat pe premierul interimar Ilie Bolojan într-un clip publicat pe Facebook, după apelul acestuia privind reducerea consumului de energie. „Ce facem acum? Operăm pe întuneric?”, a întrebat deputatul social-democrat.

Rogobete a făcut referire la apelul lansat de Ilie Bolojan privind reducerea consumului de energie și a ironizat ideea că inclusiv spitalele ar trebui să facă economii.

„Ne-ați spus acum câteva zile să stingem lumina. Poftim, am stins-o. Ce facem acum? Operăm pe întuneric? Le aduc colegilor mei o lumânare să facă intervenția chirurgicală la lumina lumânării?”, a declarat deputatul PSD, într-un video filmat într-o sală de operații și postat luni pe contul său de Facebook.

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Acesta a redat apoi o secvență în care Ilie Bolojan afirma: „Să fac un apel către cetățenii României de a avea grijă cât consumă atunci când avem un deficit de energie.”

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Fostul ministru al Sănătății l-a acuzat pe premierul interimar că își schimbă mesajele publice.

„Domnule Premier demis, ba ați aprins lumina...”, spune Rogobete, înainte de a reda o declarație a lui Ilie Bolojan la radio: „Am aprins becurile, este cât se poate de clar asta.”

Deputatul PSD și-a continuat apoi criticile: „...ba ați stins lumina, nimeni nu mai înțelege nimic. Sunteți ministrul interimar al Energiei și cred că ați consumat tot curentul urmărind șobolani imaginari.”

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete a susținut că problemele financiare din sistemul sanitar nu sunt generate de consumul din spitale, ci de modul în care sunt gestionate fondurile din sănătate.

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„Cred că lumina trebuie aprinsă în altă parte. Nu mai căutați în buzunarul doctorilor și al asistentelor, nu acolo sunt pierderile din sistemul de sănătate. Miliardele din sănătate sunt la Casa Națională de Asigurări de Sănătate! Aprindeți lumina acolo și veți găsi zecile de miliarde care se pierd anual din sistem”, a afirmat fostul ministru al Sănătății.

Editor : Ana Petrescu

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