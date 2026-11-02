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Rogobete: Nu cred că se va începe cu creşterea salariilor pentru demnitari. Există nevoi mari în multe alte zone

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Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, este de părere că salariile demnitarilor nu vor creşte înainte de a fi majorate veniturile altor categorii profesionale despre care ministrul afirmă că „ţin această ţară funcţională”.

„Cu siguranţă lucrurile vor fi prioritizate în funcţie de nevoi, în funcţie de urgenţe şi de familia ocupaţională. Cu siguranţă nu cred că se va începe cu creşterea salariilor pentru demnitari sau pentru înalţii funcţionari publici. Există urgenţe în zona Educaţiei, de exemplu, există nevoi mari în zona de Sănătate, există nevoi mari în multe alte zone administrative care ţin această ţară funcţională”, a afirmat Alexandru Rogobete, luni seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

El a susţinut că fostul premier Ilie Bolojan a divizat societatea, creând o criză financiară, şi a subliniat că oamenii nu trebuie împărţiţi în buni şi răi.

„La rândul meu, nu cred că mai trebuie să divizăm în oameni buni şi oameni răi, demnitarii sunt oamenii răi şi restul sunt oameni buni. Suntem cu toţii oameni, ar trebui să fim cu toţii în slujba cetăţeanului, e adevărat că sunt şi excepţii şi eu nu neg acest lucru. Dar cu siguranţă creşterea veniturilor se va face în funcţie de priorităţi şi în funcţie de sistemele critice care fac această ţară funcţională”, a declarat Rogobete.

Editor : M.B.

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