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Alexandru Rogobete propune exceptarea spitalelor de la blocarea angajărilor: „Nu avem suficienți medici și asistente”

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Deputatul PSD și fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că a depus un amendament prin care solicită ca posturile din sistemul de sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, susținând că spitalele și serviciile de ambulanță trebuie să poată angaja personal ori de câte ori există nevoie.

Fostul ministru al Sănătății afirmă că amendamentul, depus împreună cu parlamentarii PSD, va fi dezbătut săptămâna viitoare în Comisia pentru sănătate, urmând să fie supus votului Parlamentului.

„Reforma în sănătate nu se poate face cu orice preţ. Din păcate, astăzi, ea riscă să fie făcută chiar cu preţul vieţii oamenilor. (...) Am depus un amendament prin care cerem ca posturile din sistemul de sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor”, a scris Rogobete, joi pe Facebook.

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Acesta a precizat că propunerea nu vizează o derogare temporară, ci o modificare permanentă a legislației.

„Nu propunem o nouă derogare temporară şi nici un memorandum care să depindă de voinţa unui Guvern. Propunem o soluţie clară şi permanentă: spitalele şi serviciile de ambulanţă să poată angaja personal ori de câte ori există nevoie reală”, a explicat deputatul PSD.

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Rogobete susține că investițiile în infrastructura medicală nu sunt suficiente în lipsa personalului.

„Degeaba construim spitale noi şi cumpărăm aparatură de ultimă generaţie dacă nu avem suficienţi medici, asistente, infirmiere şi personal specializat care să îngrijească pacienţii”, a afirmat acesta.

Fostul ministrul a Sănătății a spus că a solicitat în repetate rânduri deblocarea posturilor, în special în secțiile critice, însă fără succes. El amintit că s-a opus și reducerii cu 10% a veniturilor personalului medical, măsură de la care sistemul sanitar a fost în cele din urmă exceptat.

„În spitale, oamenii continuă să ducă greul. Medicii fac gardă după gardă, asistentele îngrijesc prea mulţi pacienţi într-o singură tură, iar echipele lucrează la limita rezistenţei”, a subliniat Rogobete.

În opinia sa, sănătatea nu poate fi tratată doar din perspectiva cheltuielilor bugetare.

„Când un pacient apasă butonul de urgenţă, nu răspunde un memorandum şi nici o ordonanţă. Răspunde un medic, o asistentă, o infirmieră. Dacă ei lipsesc, atunci lipseşte însăşi şansa la viaţă”, a conchis fostul ministru al Sănătății.

Editor : Ana Petrescu

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