Rogobete spune că nu e nicio „ceartă” în Guvern între Grindeanu și Nazare: E normal să vezi cifrele reale, corecte

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că cel mai probabil, săptămâna viitoare vom avea o imagine mai clară a finanţelor publice la nivel naţional, el arătând că nu e nicio ceartă şi niciun blocaj. El a mai arătat că sănătatea are nevoie de aproximativ 11 miliarde de lei pentru închiderea anului.

„Cel mai probabil, săptămâna viitoare vom avea o imagine mai clară a finanţelor publice la nivel naţional. Am văzut şi eu speculaţiile din spaţiul public, blocaje, certuri. Nu e nicio ceartă şi niciun blocaj, însă eu cred că este normal, în primul rând, ca, atunci când construieşti rectificarea bugetară, să vezi cifrele corecte şi reale aşa cum sunt ele”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Europa FM, despre rectificarea bugetară, conform News.ro.

El a fost întrebat şi dacă există un conflict între Ministrul de Finanţe şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

„Nu putem discuta despre un conflict sau cel puţin eu nu am interpretat ca fiind un conflict. Nu ştiu să fie un conflict între nimeni în momentul de faţă. În interiorul Guvernului mă refer. Dar şi eu consider, la rândul meu, de exemplu, că la Sănătate am nevoie să ştiu cifrele aşa cum sunt. (..) Era Bolojan, guvernarea Bolojan a avut un principiu foarte neinspirat, aş putea spune, de reducere a deficitului. Un mecanism bazat pe minciună”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat că sunt „mulţi constructori mari din România care au lucrat la proiectele mari de infrastructură, autostrăzi, spitale, şi altă infrastructură mare, care timp de 4-5 zile au efectuat lucrări pe şantiere, dar nu le-au facturat”.

„Inclusiv în Sănătate a existat această discuţie în care premierul le-a solicitat să amâne facturile pentru a găsi tot felul de alte surse de finanţare şi de mecanisme. Acum, este evident pentru toată lumea, dorinţa fostului premier Bolojan a fost de a reduce deficitul cu orice preţ, să-i crească, aşa, o statuie, dacă se poate, pentru reducerea deficitului, însă acum, când vom pune cap la cap toate facturile emise, există două categorii de preţ necunoscute. (..) Facturi emise şi neplătite, neînregistrate în ministere, sau lucrări realizate şi facturi neemise, dar care vor fi emise până la finalul anului”, a spus Rogobete.

„Solicitarea noastră, justă, din punctul meu de vedere, este să avem o radiografie completă a acestor sume, să înţelegem exact care sunt sumele pentru lucrările realizate şi nefacturate, respectiv pentru facturile emise şi neplătite. Doar aşa poţi construi un buget, la rectificare, coerent şi sustenabil”, a menţionat Rogobete.

Potrivit ministrului Sănătăţii, „Sănătatea are nevoie aproximativ de 11 miliarde de lei pentru închiderea anului într-un nivel optim din punct de vedere financiar”.

„Această sumă se împarte pe mai multe categorii. 1,1 miliarde şi jumătate pentru Ministerul Sănătăţii, şi aici vorbim de zona critică din Sănătate, undeva la 5-6 miliarde de lei pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, zona de programe naţionale, medicamente, farmacii, pacienţi oncologici şi aşa mai departe, şi diferenţa pentru restanţele la concediile medicale neplătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a subliniat Rogobete.

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Editor : A.C.