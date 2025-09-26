Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași: „Există indicii că nu au fost respectate protocoalele sanitare”

Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șase copii infectați cu bacteria Serratia marcescen, în secția de Terapie Intensivă. Potrivit acestuia, „indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”.
Rogobete anunță că a luat mai multe măsuri în cazul de la Iași.
„Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților — transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate
Am luat decizii clare:
- Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași.
- Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.
- Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.
Protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale. Ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. Nu, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a scris ministrul Sănătății, pe Facebook.
El susține că „resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că 'dispare de la sine' — nu sunt erori: este complicitate”.
„Vinovații vor răspunde”
Rogobete avertizează că cei care au greșit vor fi trași la răspundere.
„Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil. Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă.
Mă îndrept către Iași pentru transparență și claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni - nu mai 'merge și așa'! Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată”, a mai scris ministrul.
Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Șefa spitalului Cătălina Ionescu a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.
Ministerul Sănătăţii a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.
Preşedintele Nicuşor Dan a cerut şi el o anchetă urgentă şi afirmă că „toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.
