Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași: „Există indicii că nu au fost respectate protocoalele sanitare”

Alexandru Rogobete a anunțat, vineri, că trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, după moartea a șase copii infectați cu bacteria Serratia marcescen, în secția de Terapie Intensivă. Potrivit acestuia, „indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”.

Rogobete anunță că a luat mai multe măsuri în cazul de la Iași.

„Nouă copii, dintre care și nou-născuți, au fost expuși unui risc suplimentar față de suferința pe care o aveau deja. Șase dintre acești copii și-au pierdut viața. Cuvintele rămân sărace în fața durerii părinților — transmit, din suflet, cele mai profunde condoleanțe familiilor îndoliate

Am luat decizii clare:

Corpul de control al Ministerului Sănătății și Inspecția Sanitară de Stat în Sănătate demarează un control amănunțit la Iași.

Raportările au fost tardive. Nu este acceptabil. Vor urma măsuri ferme.

Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate.

Protocoalele pentru limitarea infecțiilor nu sunt opționale. Ele trebuie respectate cu strictețe — de la medic, la asistentă, la infirmieră și până la tot personalul din sistem. Nu mai putem tolera mentalitatea „merge și așa”. Nu, nu mai merge și așa! Cine consideră că regulile sunt opționale a greșit profund: nimeni nu trebuie acoperit. Lucrurile trebuie spuse pe nume”, a scris ministrul Sănătății, pe Facebook.

El susține că „resemnarea în fața infecțiilor nosocomiale nu este o opțiune. Ascunderea, cosmetizarea sau întârzierea raportărilor — fie din teamă, fie din nepăsare, fie din speranța că 'dispare de la sine' — nu sunt erori: este complicitate”.

„Vinovații vor răspunde”

Rogobete avertizează că cei care au greșit vor fi trași la răspundere.

„Sunt revoltat — profund revoltat — că, în pofida investițiilor majore făcute în spitale și în laboratoare moderne de microbiologie, ne blocăm încă în lucruri elementare: spălatul pe mâini, aplicarea protocoalelor, responsabilitatea de zi cu zi. Este inacceptabil. Toți cei responsabili vor răspunde: vor fi sancționați administrativ, fără excepție. Cine nu și-a făcut treaba — fie că este personal de la spital, de la DSP sau de la INSP — va pleca acasă.

Mă îndrept către Iași pentru transparență și claritate. Vom comunica public fiecare detaliu al anchetei — pentru dreptate, pentru a trimite un semnal în întregul sistem sanitar. Oameni buni - nu mai 'merge și așa'! Echipa este totul. Dar responsabilitatea este individuală — și va fi aplicată”, a mai scris ministrul.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Șefa spitalului Cătălina Ionescu a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Ministerul Sănătăţii a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.

Preşedintele Nicuşor Dan a cerut şi el o anchetă urgentă şi afirmă că „toleranţă zero faţă de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”.

