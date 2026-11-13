Alexandru Rogobete a spus, în exclusivitate la Digi24, că a inițiat controale în mai multe ambulatorii după ce i-au fost sesizate nereguli care duceau către decontări fictive, în special în domeniul imagisticii. În plus, ministrul Sănătății a anunțat că se va implementa un sistem prin care pacienții vor primi notificări dacă CNP-ul lor este folosit la un serviciu medical.

Ministrul Sănătății a anunțat controale în 25 de ambulatorii din țară după ce a primit mai multe sesizări de la pacienți și îi încurajează pe oameni să facă acest lucru în continuare.

„Principalele motive de la care am plecat sunt sesizările pe care le-am primit de la foarte mulți pacienți și le mulțumesc pe această cale. Discutăm aici despre zone în care la ora 11:00 în ambulatoriul public nu au fost găsiți medicii conform programărilor, pe de o parte. Și pe de altă parte, multe sesizări care au venit și din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu doar, prin care pacienții au fost înștiințați despre anumite servicii de care nu au beneficiat”, a spus Alexandru Rogobete.

Asta e o practică veche pe care o cunoaștem și mandatul trecut am avut acest tip de dezbatere și de controale, am făcut chiar modificări legislative, dar pare că nu este suficient. Pare că e nevoie de mai multe modificări legislative în în această direcție.

„Discutăm despre acele servicii fictive care se decontează pe cardurile de sănătate ale pacienților care nu beneficiază de servicii și vă dau un exemplu, n-o să dau nume, tocmai pentru controlul este în desfășurare deja - o clinică, un cabinet privat de radiologie și imagistică, în care se decontează imagini de computer tomograf, full body, adică pentru întregul corp, pentru care ar avea nevoie ca ziua să aibă în loc de 24 de ore 36 ca să deconteze atât de multe servicii pe care ei le declară că le fac cu acel computer tomograf. E doar un exemplu”, a punctat ministrul Sănătății.

Atunci când ministrul a anunțat controalele, nu a menționat de aceste servicii fictive. Rogobete afirmă că nu a intrat în detalii și nu a anunțat exact obiectul verificărilor „tocmai pentru a nu avea surprize că se apucă să șteargă din baza de date serviciile pe care le-au raportat”.

„Pacienții vor primi o notificare de fiecare dată când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical”

„Oricum, cu noua platformă integrată a asigurărilor de sănătate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu mai pot șterge ca înainte, pentru că e un sistem modern, nou, digital și odată înregistrat el rămâne acolo, și pe asta se bazează și controalele. Și mai vin cu ceva suplimentar, unde am decis astăzi împreună cu colegii din minister și cu alte instituții care ne vor ajuta la implementare și operaționalizare: pacienții vor primi o notificare de fiecare dată când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical. Și în acea notificare care va fi de tip SMS, de tip email, de tip WhatsApp, adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv un număr ca la bancă, unde poți suna în cazul în care CNP-ul a fost utilizat pentru o decontare de servicii și nu ai beneficiat de acea decontare”, a explicat Alexandru Rogobete.

„A sosit momentul să facem lumină”

„A sosit momentul să facem lumină în această poveste. Pentru că aici discutăm, am văzut în spațiul public diverse discuții, nenumărate discuții despre cât de mult a crescut bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și cu toate acestea, niciodată nu ajung banii și e adevărat. Doar că trebuie să facem foarte clar diferența între costul pe medicamente, care este unul normal, cu toate astea, chiar dacă a crescut, s-a dublat, s-a triplat pentru anumite componente, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la alocarea bugetară pentru medicamente inovative, generice și așa mai departe. Însă un procent mare din bani, din păcate, și vedem acest lucru odată cu digitalizarea tot mai accelerată a sistemului, iată că ies la iveală aceste servicii care se decontează în mod fictiv și aici vreau să fac o mențiune importantă pentru că așa e corect - n-am avut sau n-am văzut din date această tendință la clinicile mari, la lanțurile private, la spitalele mari private, pentru că acolo totuși lucrurile funcționează reglementat. Povestea pe care am întâlnit-o cel mai des este la cabinetele individuale, vorbim aici de medici care lucrează și la public, dar au și cabinetul lor privat, am văzut tot anul în unitățile laboratoare de analize și majoritar la zona de imagistică”, a continuat acesta.

Toate rapoartele de control, unde am identificat nereguli care exced capacitatea Ministerului Sănătății de investigare, vor fi transmise către Parchetul General, fără niciun dubiu.

„Aici mai e o chestiune pe care eu cred că trebuie o reglementăm. Eu le transmit către Parchetul General pentru că sunt fraude și e firesc. Dar pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că banii de la bugetul Sănătății i-am pierdut. Și cred că e nevoie de o reglementare ca atunci când apar astfel de situații, banii să fie recuperați în bugetul Sănătății. Pentru că eu în momentul ăsta am luat de la gura unui pacient din spital medicamente, ca să plătesc pe cineva care crede că poate fenta sistemul pentru RMN-uri sau servicii fictive.”, a conchis Alexandru Rogobete

Editor : Liviu Cojan