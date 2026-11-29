Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că este nevoie de reguli mai clare pentru medicii care desfăşoară activitate atât în sistemul public, cât şi în cel privat, propunând analizarea unui mecanism prin care spitalele de stat să poată limita temporar activitatea privată a unor medici, în anumite condiţii obiective.

Într-o postare publicată pe Facebook, duminică, ministrul a arătat că a analizat modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania.

„Am citit despre modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania şi cred că există câteva principii care merită analizate şi în România. În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată şi poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, arată el.

Rogobete consideră că un mecanism adaptat legislaţiei din România ar putea permite spitalelor publice să restricţioneze temporar activitatea privată a unui medic în anumite situaţii.

„Cred că putem discuta despre un mecanism adaptat legislaţiei româneşti, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective: deficit major de personal, imposibilitatea asigurării liniilor de gardă, adresabilitate foarte mare, liste de aşteptare care afectează accesul pacienţilor la tratament”, spune ministrul.

Ministrul a precizat că nu propune interzicerea activităţii în mediul privat şi nici restricţionarea activităţii spitalelor private care funcţionează corect şi respectă regulile.

„Discutăm despre acele situaţii pe care le cunoaştem cu toţii: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-şi continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcţionat din sistemul public către cabinetul privat sau situaţiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public. Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulţi medici care îşi fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, susţine el.

Rogobete solicită, în acest sens, opinia pacienţilor şi a medicilor.

Editor : Sebastian Eduard