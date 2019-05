Româncă din Munchen, după ce nu a reușit să voteze, deși a stat 5 ore la coadă: „Am plecat deprimată, pe drum am plâns”

După mai bine cinci ore de stat la coadă, o româncă stabilită în Munchen a fost nevoită să renunțe la votul ei pentru alegerile europarlamentare și referendum, întrucât trebuia să ajungă la serviciu. Irina Blaj a povestit, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a plecat de la consulat cu ochii în lacrimi, supărat că nu a reușit să își exercite dreptul al vot.

„Am plecat deprimată de la consulat. După aproape 5 ore nu am reușit să votez și am avut de ales între a rămâne și a merge la job. Spre rușinea mea, am ales jobul. Pe drum am plâns și cineva m-a îmbrățișat. Mulțumesc, oricine ai fi. Și acum plâng la muncă, pentru că deși sunt obișnuită cu nemernicia, nu îmi vine să cred că în diaspora se repetă cele întâmplate în 2014. Să știți că multă lume nu va vota. Când am plecat, erau oameni care așteptau de la 9 dimineața și încă nu votaseră. Asta e România și sper din tot sufletul ca cei de acasă se mobilizează, măcar pentru noi, cei care am stat în picioare ore întregi fără să votăm”, a scris tânăra pe Facebook.

Într-un alt mesaj publicat cu câteva ore înainte, românca atrăgea atenția că sunt mii de persoane la coadă, la secția de votare de la consulatul din Munchen, dar că nu sunt suficiente buletine de vot și că oamenii au început să își piardă răbdarea.

Româncă din Suedia: Noi, voluntarii, am costruit urne în garaj ieri seară, am tipărit liste suplimentare pe imprimanta mea de acasă

La Munchen, la ora 7:00, erau deja aproximativ 200 de oameni în fața consulatului României. Un clip publicat de tânără arată coada uriașă care s-a format în fața consulatului României din Munchen.

