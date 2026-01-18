Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”, a transmis Administrația Prezidențială. SUA vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, relatează Financial Times.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, arată informarea de presă.

Această propunere face parte din planurile administrației SUA de a crea un organism internațional mai amplu pentru medierea conflictelor globale, sub conducerea fostului președinte Donald Trump.

Controverse și îngrijorări internaționale

Diplomați occidentali și arabi și-au exprimat îngrijorarea față de ideea unui mandat extins al „Consiliului pentru Pace”, menționând că un astfel de organism ar putea acționa dincolo de Orientul Mijlociu, ceea ce reprezintă o abordare neconvențională în diplomație. Unii observatori cred că administrația americană vede acest consiliu ca un posibil „substitut pentru ONU”, un fel de corp paralel neoficial pentru a gestiona conflicte globale.

Până în prezent, Statele Unite au menționat public că planificarea „Consiliului pentru Pace” rămâne concentrată pe conflictul dintre Israel și Hamas din Gaza. Ideea de a include Venezuela într-un mandat viitor a apărut în contextul instabilității din acea țară, iar pentru Ucraina s‑a discutat despre crearea unui consiliu separat care să monitorizeze implementarea unui plan de pace între Kiev și Moscova.

Neclaritățile despre „Consiliul pentru Pace”

Multe detalii despre modul de funcționare al Consiliului pentru Pace rămân neclare, inclusiv componența exactă și mandatul său legal în afara Orientului Mijlociu. „Consiliul pentru Pace” a fost autorizat de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pentru a supraveghea tranziția post‑război din Gaza. În cadrul planului mai larg de pace, o forță internațională de stabilizare mandatată de ONU ar colabora cu consiliul în eforturile de securitate și reconstrucție.

Președintele Trump a anunțat că acest Consiliul este deja „format” și că va fi prezentată lista membrilor săi în curând, subliniind importanța organismului la nivel global. Rămâne însă neclar dacă extinderea mandatului va primi sprijin larg din partea comunității internaționale sau va întâmpina rezistență din partea unor actori care consideră că rolul ONU ar trebui consolidat, nu ocolit.

