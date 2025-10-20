România a propus să fie gazda hub-ului de Securitate Maritimă al UE

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat luni la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE). În cadrul discuțiilor, Oana Țoiu a transmis oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al UE.

Reuniunea a reprezentat un prim prilej pentru o discuţie aprofundată la nivel înalt privind implementarea Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre, într-un moment relevant pentru intensificarea cooperării regionale, în contextul schimbărilor geopolitice majore generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, se arată într-un comunicat MAE.

La reuniune au participat, alături de Înaltul Reprezentant Kaja Kallas şi comisarii Marta Kos şi Jozef Sikela, reprezentanţi ai Statelor Membre UE, precum şi ai celor aparţinând Parteneriatul Estic şi ai statelor partenere din Asia Centrală.

Evenimentul a inclus două sesiuni de lucru, una dedicată unui dialog aprofundat privind securitatea, stabilitatea şi rezilienţa în regiunea Mării Negre, respectiv o sesiune privind Agenda de Conectivitate trans-regională.

România, gazdă a hub-ului de Securitate Maritimă al UE

Oana Țoiu a evidenţiat că adoptarea Abordării Strategice a UE pentru Marea Neagră reprezintă un mesaj politic puternic privind importanţa acordată regiunii, mai ales în actualul context geopolitic, precum şi un angajament al UE de a susţine activ demersurile partenerilor din regiune - state membre UE, state candidate şi state partenere - pentru implementarea de acţiuni care să contribuie la obiectivul general al abordării strategice.

Demnitarul român a folosit acest prilej pentru a transmite oferta României de găzduire a hub-ului de Securitate Maritimă al UE, care reprezintă unul dintre proiectele-fanion propuse în cadrul Abordării Strategice. Totodată, a fost subliniată necesitatea demarării cât mai rapide a fazei de implementare, pentru care ţara noastră are în vedere o cooperare strânsă şi coordonarea eforturilor cu Bulgaria, precum şi implicarea celorlalte state riverane, într-o logică de consolidare a cooperării regionale, cu obiectivul creşterii stabilităţii, rezilienţei şi prosperităţii, se arată în comunicatul MAE.

Ministra de Externe a evidenţiat, de asemenea, că aspectele de conectivitate şi de rezilienţă, în sensul unei mai bune pregătiri pentru crize, conferă, la rândul lor, greutate Abordării Strategice, mai ales că ele contribuie în mod direct la crearea de punţi între Europa şi Asia, între UE şi partenerii săi.

„România este pregătită”

Cu referire la dimensiunea de conectivitate a noii Abordări Strategice, ministra Oana Ţoiu a evidenţiat relevanţa Caucazului de Sud, ca regiune care asigură legătura între Europa şi Asia Centrală. În context, a arătat că o cooperare strânsă între partenerii din Caucaz şi UE reprezintă un element-cheie pentru maximizarea potenţialului regiunii şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare economică, conectivităţii digitale şi comerţului.

De asemenea, a făcut referire la cooperarea pe care România o are cu statele din regiune, pentru dezvoltarea de proiecte comune de conectivitate în domeniile energiei verzi şi digitalizării, aminteşte sursa menţionată.

„România este pregătită pentru cooperarea cu statele membre UE, instituţiile europene, precum şi cu partenerii regionali, pentru implementarea tuturor obiectivelor şi a proiectelor fanion ale Abordării Strategice a UE pentru regiunea Mării Negre”, a declarat Oana Țoiu, potrivit comunicatului MAE.

Editor : B.P.