Exclusiv România, aproape de momentul în care va trebui să aleagă între SUA și Europa? Răspunsul lui Tanczos Barna: Să fim ancorați în realitate

Data publicării:
Tánczos Barna
Tanczos Barna. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale a stârnit reacții vehemente ale statelor europene, iar, în acest context internațional tensionat, Tanczos Barna a declarat luni, în exclusivitate la Digi24, că dialogul este singura soluție. Vicepremierul consideră că România trebuie să rămână ancorată în realitate și a amintit importanța parteneriatului strategic cu SUA, dar și apartenența la UE.

„Este esențial. Dialogul în aceste momente este singura soluție, pentru că, într-adevăr, lucrurile sunt aproape fără precedent. Cel puțin în ultimii 50-100 de ani nu s-a văzut ceva similar în istoria NATO și istoria Uniunii Europene. Nu există un precedent la așa ceva. Într-adevăr, atributul aproape exclusiv în acest domeniu este al președintelui țării, al domnului președinte Nicușor Dan. 

Sunt convins că e o perioadă în care trebuie să facă mult și să se vorbească puțin. Este exact domeniul în care nu este bine ca, în fiecare seară, un politician să vorbească despre aceste lucruri la televizor. Sunt chestiuni sensibile și, în aceste momente sensibile și cu miză foarte, foarte mare, trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la elementele de bază, care sunt cele mai solide: apartența la NATO și la Uniunea Uniunea Europeană a României.

Sunt chestiunile fundamentale care oferă o perspectivă europeană României, o siguranță în aceste vremuri foarte, foarte tulburi și elementele de bază trebuie avute în vedere de fiecare dată când ajungem într-o asemenea situație negenerată de noi, neprovocată de noi. Și da, dialogul trebuie continuat și trebuie găsite soluțiile și alianțele continuate, întărite în această perioadă”, a spus Tanczos Barna.

Vicepremierul a mai explicat că Alianța Nord-Altantică este esențială atât pentru SUA, cât și pentru Uniunea Europeană.

„Cred că este un element în continuare solid în această colaborare strategică. Este un element solid și pentru România. Parteneriatul strategic cu SUA este o altă ancoră care ne ține în această linie, în această perspectivă europeană și atlantică. Nu cred că este o problemă chiar atât de mare și nu cred că este un moment în care să discutăm despre sfârșitul NATO”.

Întrebat dacă se apropie sau nu momentul în care România va trebui să aleagă o tabară, Tanczos Barna a explicat: „Nu cred că se pune problema. Da, sunt discuții la cel mai înalt nivel despre ce se va întâmpla acolo. Nu România va decide soarta Groenlandei. 

(..)  Noi trebuie să fim ancorați în realitate și trebuie să știm care este interesul nostru primordial. E la fel de important acest parteneriat strategic cu SUA, cât și apartenența de UE. Nu cred că este o problemă de tabere, cu care tabără mergem. Cu siguranță se va găsi o soluție și vom putea merge înainte pe drumul nostru european, că este cel mai important lucru pentru noi”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a transmis un apel la dialog, într-un mesaj pe X, în care s-a declarat „profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici”. Mesajul a venit după amenințările cu noi taxe vamale ale președintelui american Donald Trump în contextul Groenlandei și reacțiile vehemente ale țărilor europene la acestea.

