Social-democrații analizează posibilitatea organizării, în primăvara anului viitor, a unui referendum național prin care românii să fie consultați cu privire la reorganizarea administrativ-teritorială a țării și, implicit, la reducerea numărului de județe. Dragoș Benea a anunțat că această variantă este în analiză, după o ședință desfășurată în Parlament. Potrivit unor surse participante la discuții, scenariul a fost abordat și în ședința conducerii PSD de luni.

Reforma administrativ-teritorială a fost principalul subiect de discuție în reuniunea liderilor social-democrați, în contextul criticilor venite inclusiv din interiorul partidului față de proiectul susținut de Sorin Grindeanu.

În ședința de luni, Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonator al grupului de lucru pentru reforma administrativ-teritorială, ar fi propus, printre alte măsuri, organizarea unui referendum național. Consultarea populară ar putea oferi o legitimitate suplimentară unei reforme care presupune modificarea actualei împărțiri administrative a țării.

Până în acest moment, nu a fost luată o decizie finală, iar varianta referendumului rămâne în analiză.

Ce au discutat liderii PSD. Grindeanu: „Vom merge până la capăt”

În ultimele săptămâni, liderii UDMR au fost printre cei mai vocali critici ai reformei administrative propuse de PSD. Obiecții au venit și din zona liberală. Costel Alexe, lider PNL de la Iași, a susținut că „reforma administrativă nu se poate face în Kiseleff”.

Dragoș Benea a răspuns indirect acestor critici în ședința conducerii partidului.

„Noi nu desenăm hărți în Kiseleff. Ci suntem preocupați de principii și criterii. Cetățeanul este în mijlocul viziunii noastre și asigurarea unor servicii publice de calitate”, ar fi spus europarlamentarul PSD, potrivit surselor participante la discuții.

Și Sorin Grindeanu a transmis că partidul nu intenționează să renunțe la reformă, în ciuda vocilor critice, inclusiv din interiorul PSD. Printre cei care au exprimat rezerve față de proiect se numără și Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

„Nu mă impresionează deloc acele voci care critică proiectul reformei administrative. Vom merge până la capăt. Ei vor să batem pasul pe loc și să stăm în polemici. Cu cât explicăm mai mult, cu cât prezentăm mai clar argumentele, cu atât cred că susținerea pentru acest demers, care este deja mare, va crește și mai mult. Unii vor să bage capul în poză pentru că nu mai au narativ. Noi venim cu proiecte importante”, ar fi spus Sorin Grindeanu, potrivit surselor politice.

Totodată, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a atras atenția că reforma trebuie explicată mai amplu și că discuțiile nu trebuie să se limiteze la comunele cu populație redusă. Comunicarea ar trebui să vizeze și orașele, municipiile și județele, în condițiile în care reorganizarea administrativ-teritorială ar putea merge dincolo de comasarea unor primării.

„Trebuie să vorbim mai apăsat și despre orașe, municipii și județe, nu doar despre comune. Suntem pe un trend bun”, ar fi declarat Claudiu Manda în ședința PSD, potrivit surselor participante la discuții.

Referendum pe modelul celui din 2009

Potrivit surselor participante la discuții, referendumul analizat de PSD ar urma să fie unul consultativ, după modelul celui organizat în 2009, când românii au fost chemați la urne pentru a se pronunța asupra trecerii la un Parlament unicameral și reducerii numărului de parlamentari la maximum 300.

La acel moment, 83,31% dintre voturile valabil exprimate au fost în favoarea reducerii numărului de parlamentari la maximum 300, iar 72,31% au susținut trecerea la un Parlament unicameral. Cu toate acestea, rezultatul referendumului nu a fost transpus în legislație.

Organizarea unui referendum național pe tema reorganizării teritoriale ridică însă și o chestiune constituțională: potrivit articolului 90 din Constituție, președintele României este cel care poate cere poporului să își exprime voința prin referendum asupra unor probleme de interes național, după consultarea Parlamentului.

Care este calendarul reformei administrative

PSD își propune ca prima etapă a reformei, cea a comasărilor voluntare, să se desfășoare până în martie 2027. În această etapă, localitățile care doresc să se unească ar urma să parcurgă procedurile necesare, inclusiv organizarea unor referendumuri locale.

Premierul Luca Niculescu a declarat că această etapă voluntară va fi derulată până în luna martie, urmând ca ulterior Guvernul să analizeze soluțiile pentru continuarea reorganizării.

În paralel, social-democrații lucrează la proiectul mai amplu de reformă administrativ-teritorială, care ar urma să includă și reorganizarea județelor. Potrivit informațiilor discutate în partid, documentul ar trebui finalizat în martie 2027.

Reforma administrativă ar urma să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament, în 2027. Nu există însă, deocamdată, o decizie publică definitivă privind calendarul și forma în care va fi adoptată reorganizarea.

Editor : B.P.