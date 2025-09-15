Live TV

România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare.

„Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean. Am discutat despre pașii viitori în urma vizitei noastre la Kiev: dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România”, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe Facebook.

El a subliniat că parteneriatul va aduce beneficii economice importante.

„Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare”, a explicat el.

Moșteanu a amintit că eficiența dronelor ucrainene a fost deja dovedită pe front.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești”, a spus el.

Ministrul Apărării mai spune că „România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”.

„Înzestrăm Armata Română, investim în industria de apărare”, a scris Moșteanu.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Traian Băsescu
4
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
5
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Digi Sport
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia anunță „neutralizarea” unei drone deasupra clădirilor...
Nicușor Dan.
Scandalul dronei rusești pe teritoriul României: cum răspunde Nicușor...
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
Washingtonul a știut înainte că Israelul urma să bombardeze Qatarul...
Global Actor and Strategic Partner of Mexico Conference
Președintele Dan, despre rechemarea ambasadorului Lazurcă, nume...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre relația cu Ilie Bolojan: „Nu am voie să mă enervez”
De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. „Important este finalul”
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Buk-M3 missile system destroyed by Ukraine
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rus Buk-M3 SAM de 40 de milioane de dolari. Surpriza operatorilor UAV
Defense ministers of Ukraine and Norway convene in Kyiv
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a demis doi comandanți de corp de armată. De ce sunt acuzați cei doi militari
zaharova
Maria Zaharova acuză Occidentul de „rusofobie și belarusofobie”: „Situația din Europa de Vest este catastrofală”
d trump in birou gesticuleaza
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Kremlinul spune că NATO este, de facto, în război cu Rusia
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Doliu la Rapid. A murit fratele lui Costel Gâlcă
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Charlie Kirk și România. Cine e Roxana, ”îngerul” din Constanța
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Hidroelectrica vs. alți furnizori de energie electrică: cât plătești la aceeași factură de 150 kWh/lună în...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea