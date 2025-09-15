România ar putea colabora cu Ucraina pentru producția de drone. Ionuț Moșteanu: „Avem șansa să devenim un hub regional”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că România discută cu Ucraina despre dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone. Oficialul spune că o astfel de colaborare ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă și ar consolida industria națională de apărare.

„Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean. Am discutat despre pașii viitori în urma vizitei noastre la Kiev: dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România”, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe Facebook.

El a subliniat că parteneriatul va aduce beneficii economice importante.

„Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare”, a explicat el.

Moșteanu a amintit că eficiența dronelor ucrainene a fost deja dovedită pe front.

„Capacitatea dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă: ele au schimbat din dinamica războiului și au arătat cum inovația și curajul ucrainenilor pot ține piept agresiunii rusești”, a spus el.

Ministrul Apărării mai spune că „România are șansa să devină un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și pentru asta vom lucra împreună cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte”.

„Înzestrăm Armata Română, investim în industria de apărare”, a scris Moșteanu.

Editor : Ș.A.