Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, consideră că România ar trebui să se alinieze unei eventuale decizii europene privind restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale. Oficialul spune că platformele ar trebui să pună la dispoziția statelor mecanisme mai eficiente de verificare a vârstei și de monitorizare a conținutului. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, acesta a vorbit și despre colaborarea dintre autoritățile române și marile rețele sociale, inclusiv despre accesul la informații în timp real.

Întrebat despre interzicerea rețelelor sociale pentru copii, Bogdan Dumitru a descris subiectul drept unul „extrem de sensibil” și a spus că România ar trebui să ia o decizie împreună cu celelalte state europene.

„Din perspectiva funcției, pot spune că ar fi bine să ne aliniem, adică să luăm o decizie împreună cu Europa. Și acolo există un proiect de lege, există dezbateri. Vârsta, dacă nu mă înșel, ar fi de 15 ani”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că modul în care ar urma să fie aplicate restricțiile trebuie atent gândit, astfel încât măsurile să nu fie percepute ca impuneri. În opinia sa, părinții trebuie să aibă un rol important în decizia privind accesul copiilor la platformele online.

Ministrul consideră, totodată, că rețelele sociale ar trebui să fie supuse unei presiuni mai mari pentru a înțelege efectele pe care le au asupra minorilor și pentru a pune la dispoziția statelor instrumente care să permită verificarea mai atentă a anumitor aspecte.

Cum ar putea fi verificată vârsta utilizatorilor

Bogdan Dumitru a explicat că, în prezent, la crearea unui cont pe o rețea socială, utilizatorilor li se solicită, de regulă, doar să declare că au o anumită vârstă. El consideră că acest mecanism nu este suficient și că ar putea fi introduse metode mai eficiente de verificare.

Una dintre variante ar fi folosirea portofelului electronic, care ar permite confirmarea vârstei fără ca utilizatorul să fie nevoit să ofere toate datele personale platformei.

„Putem să introducem folosirea portofelului electronic și înregistrarea într-o rețea să fie făcută cu portofel electronic, pentru că există posibilitatea să îi spui rețelei sau locului în care îți faci cont că ai o anumită vârstă, fără să dai toate datele”, a explicat ministrul.

Cum răspund platformele online solicitărilor statului român

În interviul pentru Digi24, Bogdan Dumitru a fost întrebat și despre relația autorităților române cu marile platforme online, în condițiile în care, în contextul alegerilor anulate din 2024, oficialii au reclamat că rețelele sociale nu răspundeau solicitărilor venite de la București.

Ministrul a admis că Uniunea Europeană are o capacitate mai mare de a exercita presiuni asupra platformelor decât un stat membru care acționează individual.

„Nu am fost atunci în acel demers. Într-adevăr, cred că Uniunea Europeană are un călcâi mai puternic cu care poate să apese pe frână. Și lucrul ăsta se întâmplă inclusiv cu România la masă”, a declarat Bogdan Dumitru.

Oficialul a spus că a participat recent la o întâlnire în care a fost discutată o nouă etapă a unui proiect menit să faciliteze accesul statelor la informațiile deținute de rețelele sociale. Obiectivul este ca autoritățile să poată obține datele necesare nu doar mai ușor, ci și mai rapid, în timp real.

„Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în cazul nostru în 2024, ar fi fost mult mai ușor sau util dacă am fi avut informațiile respective în timp real și capacitatea statului să le fi procesat tot în timp real. Poate că lucrurile stăteau ușor diferit”, a afirmat ministrul.

Un mecanism unic pentru raportarea conținutului problematic

Bogdan Dumitru a susținut că statul român are deja inițiative și mecanisme pentru identificarea conținutului fals sau manipulator, însă a avertizat că evoluția rapidă a tehnologiei și a inteligenței artificiale face ca lupta împotriva dezinformării să fie una continuă.

„Tehnologia poate să aibă limite și, mai ales, folosirea AI-ului astăzi este ca o cursă a înarmării. Poți să vii să contracarezi ceva, celălalt actor dezvoltă ceva și este un joc care poate să continue la infinit”, a explicat acesta.

Ministrul a vorbit și despre un proiect prin care cetățenii ar putea raporta conținutul problematic într-un singur loc, fără să fie nevoiți să folosească separat instrumentele puse la dispoziție de fiecare platformă.

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În opinia sa, un astfel de mecanism ar simplifica procesul de raportare, fără să rezolve însă în totalitate problema dezinformării. Bogdan Dumitru a adăugat că și educarea publicului este importantă, întrucât cetățenii au la dispoziție instrumente prin care pot verifica dacă o informație ridică suspiciuni.

„Nu vreau să transfer responsabilitatea la cetățean, dar vreau să spun că acolo e mai ușor”, a precizat oficialul.

Editor : C.A.