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Exclusiv România așteaptă sistemele antiaeriene Rheinmetall, după penalitățile de 8 milioane de euro. Ce spune ministrul Apărării despre livrări

Data publicării:
Armata română
Foto: Profimedia
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România ar putea emite noi facturi pentru penalizarea companiei Rheinmetall, din cauza întârzierilor în livrarea sistemelor antiaeriene. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat, în direct la Digi24, că factura de 8,7 milioane de euro emisă pe 8 noiembrie reprezintă doar o penalitate parțială. Primele echipamente refăcute potrivit specificațiilor cerute de Armata Română ar urma să fie livrate în decembrie, a precizat oficialul, care a subliniat că explicațiile companiei privind întârzierile nu sunt suficiente pentru a înlătura nemulțumirea autorităților.

„Presupun că facturi vor mai fi emise până la data la care vom primi echipamentele respective, pentru că este o factură parțială. Însă promisiunea este că acum, în decembrie, vom primi primele echipamente refăcute în conformitate cu ceea ce am spus că ar trebui să facă, pentru că Armata, din această perspectivă, este exigentă. Dacă sunt anumite specificații, ele trebuie îndeplinite”, a declarat Radu Oprea.

Întrebat dacă Rheinmetall a oferit explicații convingătoare pentru întârzieri, ministrul a spus că argumentele companiei țin de presiunea existentă asupra lanțurilor globale de aprovizionare cu echipamente militare.

„Astăzi, în tot ce înseamnă furnizarea de echipamente, lanțurile de aprovizionare sunt întinse la maximum, pentru că există o cerere foarte mare, la nivel global, de echipamente militare și, câteodată, unele dintre produse întârzie. Acestea sunt explicațiile pe care le primim. Nu ne mulțumesc, pentru că avem nevoie de echipamentele respective și de aceea aplicăm penalități”, a explicat ministrul Apărării.

Radu Oprea a subliniat că Armata Română are nevoie de echipamentele contractate și că specificațiile tehnice trebuie respectate, indiferent de dificultățile invocate de furnizor.

Factura de 8,7 milioane de euro, emisă pe 8 noiembrie, reprezintă prima penalizare anunțată public în legătură cu întârzierile Rheinmetall. Potrivit ministrului, sancțiunile ar putea continua până când echipamentele vor fi livrate.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că în contractul cu firma Rheinmetall încheiat în cadrul programului SAFE, negociat în perioada cât s-a aflat la șefia Guvernului de Cancelaria prim-ministrului, „nu există clauze păguboase pentru România”.

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Editor : C.A.

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