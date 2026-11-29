Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va semna, luni, la Luxemburg, în numele României, acordul de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (DSRB), noua instituţie financiară internaţională destinată mobilizării de fonduri pentru investiţii în apărare, securitate şi infrastructură critică. Celelalte state fondatoare sunt Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia şi Ucraina. Bucureştiul va găzdui biroul regional al DSRB pentru flancul sudic.

Ministerul Finanţelor a anunţat că ministrul Alexandru Nazare va face în zilele de 29 şi 30 noiembrie o vizită în Luxemburg, unde va participa la ceremonia oficială de semnare a documentelor constitutive ale Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă (Defence, Security and Resilience Bank - DSRB).

Alexandru Nazare va semna, în numele României, acordul de înfiinţare a noii instituţii financiare internaţionale, alături de reprezentanţii celorlalte state fondatoare.

Ceremonia oficială va avea loc luni, la Filarmonica din Luxemburg, în prezenţa prim-ministrului al Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, a ministrului Finanţelor luxemburghez, Gilles Roth, a ministrului Finanţelor şi al Veniturilor Naţionale al Canadei, François-Philippe Champagne, şi a reprezentanţilor celorlalte state fondatoare: Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia şi Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanţează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităţilor de apărare şi a rezilienţei economice reprezintă priorităţi strategice, constituirea unei instituţii financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesităţii mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile şi sustenabile pe termen lung”, au transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Ei au subliniat că România participă la această iniţiativă nu doar în calitate de viitor beneficiar al unui nou instrument financiar internaţional, ci ca stat fondator, implicat direct în definirea arhitecturii instituţionale, a modelului de guvernanţă şi a mecanismelor de finanţare ale noii bănci.

Finanțarea infrastructurii critice

Ministerul Finanţelor a menţionat că a susţinut, în procesul de constituire a DSRB, dezvoltarea unui model instituţional capabil să mobilizeze capital public, privat şi instituţional, să sprijine industriile strategice şi să faciliteze finanţarea infrastructurii critice.

„Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspunde unei provocări majore a următorilor ani: finanţarea angajamentelor strategice în domeniul apărării şi securităţii, concomitent cu menţinerea echilibrului fiscal-bugetar şi protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, a precizat sursa citată.

De asemenea, capitala României va găzdui un birou regional pentru flancul sudic.

„Totodată, decizia ca Bucureştiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic consolidează poziţia strategică a României în regiune şi creează noi oportunităţi pentru atragerea de capital, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi integrarea companiilor româneşti în lanţurile internaţionale de producţie şi furnizare”, au mai declarat reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Banca pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă este concepută ca o instituţie financiară multilaterală deţinută de state suverane, care urmăreşte obţinerea celui mai înalt calificativ de credit, AAA, şi facilitarea accesului la finanţare pe termen lung, în condiţii competitive.

Noua instituţie va funcţiona în complementaritate cu mecanismele de finanţare existente, inclusiv SAFE, Banca Europeană de Investiţii şi instituţiile financiare naţionale, având drept obiective: mobilizarea capitalului public şi privat pentru investiţii în apărare, securitate şi rezilienţă; facilitarea accesului statelor membre şi al companiilor la finanţare prin împrumuturi şi garanţii; sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii din lanţurile de producţie şi aprovizionare ale industriilor strategice; extinderea capacităţilor industriale, dezvoltarea tehnologică şi accelerarea inovării.

În cadrul vizitei oficiale, ministrul Alexandru Nazare va fi primit la Palatul Ducal şi va participa la dejunul oficial oferit de Alteţa Sa Regală, Marele Duce al Luxemburgului.

Agenda ministrului mai cuprinde, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu Gilles Roth, ministrul Finanţelor al Marelui Ducat al Luxemburgului, în perspectiva aprofundării cooperării economice şi financiare dintre cele două state, dar şi o reuniune de lucru cu Jean-Christophe Laloux, director general al Băncii Europene de Investiţii (BEI).

De asemenea, ministrul Finanţelor are programată şi o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei RomLux (Romania Luxembourg Business Forum), camera de comerţ bilaterală acreditată în Luxemburg, care promovează relaţiile economice şi comerciale dintre cele două state, facilitează investiţiile şi dezvoltarea parteneriatelor între comunităţile de afaceri din România şi Luxemburg. Întâlnirea are ca scop consolidarea dialogului cu mediul de afaceri şi dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale.

„Prin semnarea acordului constitutiv al DSRB, ministrul Finanţelor va oficializa participarea României, în calitate de stat fondator, la construcţia unui nou pilon al arhitecturii financiare internaţionale de securitate, proiect care va contribui la finanţarea priorităţilor strategice de apărare, rezilienţă şi dezvoltare economică ale statelor membre”, au mai declarat reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Editor : Sebastian Eduard