ROMÂNIA FURATĂ | Romfilatelia, căpuşa politică a Poştei Române

De 13 ani, Poşta Română este devalizată de propria filială creată în baza unei hotărâri de guvern din 2004. Înfiinţarea Romfilatelia a fost perfectată de firma de avocatură a lui Dan Şova, care ulterior a încheiat mai multe contracte de asistenţă juridică şi consultanţă cu filiala Poştei. Martori oculari susţin că în campaniile electorale filialele Poştei se ocupă de distribuţia şi tipărirea afişelor electorale. Banii din consultanţă juridică ar fi finanţat partidele aflate la guvernare.

Grigore Agapie, colectionar de timbre: La ora actuală filatelia, îmi pare rău că trebuie să înregistreze băiatul, e moartă. Mai suntem câţiva zeci care ne mai ocupăm de filatelie.

- Care este relaţia dumneavoastră cu Romfilatelia?

- Nu-i în regulă. Ei se aliniază la ţări care au filatelie, care au poştă. Aruncă toate emisiunile astea româneşti...de aia nu le cumpără nimeni. 14 lei 80. 16 lei...unde dracu trimiţi o scrisoare cu 16 lei? Şi în Noua Zeelandă te costă mai puţin.

Un alt colecţionar îşi aduce aminte de problemele pe care le avea în comunism când dorea să facă schimb de timbre.

Adrian Iane, colectionar de timbre: "Pe vremea comunismului nu aveai voie nici să faci schimb de timbre. Prin 71, imi aduc aminte, chiar mă chema la poştă, mă punea să desfac scrisoarea, îmi lua timbrele dinăuntru şi îmi dădea numai scrisoarea. M-a pus şi în nişte situaţii penibile cu străinii. Ce să le spun? Domnule, nu-i voie? Cred că era un cetăţean de la Securitate că tot ăsta apărea şi avea o faţă mai dubioasă".

Victor Nicolau adună ilustrate vechi şi timbre. Regretă că au dispărut colecţionarii de altădată şi este convins că Poşta Română poartă o parte din vină.

Victor Nicolau, colectionar de timbre: "Poşta Română de bună seamă că are. Înainte existau mai multe posibilităţi de a procura timbre prin Poşta Română, prin magazinele Romfilatelia care au dispărut practic, iar poşta cam face mărcile la comandă, din păcate. Deci mai puţin interesează tematicile, cât totul este să se vândă. Făcând reclamă. Pentru cine? Nu ştim. N-are nicio importanţă".

Timbrele comandate de Romfilatelia sunt scumpe şi nimeni nu ştie cine decide ce timbre urmează să se tipărească şi la comanda cui. De exemplu, în octombrie 2017, a fost lansată o serie de 4 timbre despre rase de oi din România, după ce ministrul Agriculturii Petre Daea declarase câteva luni mai devreme că oaia este o statuie vie şi a militat pentru desemnarea acesteia ca brand de ţară.

Cele mai scumpe timbre autohtone sunt cele din colecţia "Cap de bour", primele timbre româneşti. Extrem de rare, două dintre ele au fost descoperite întâmplător, în 2001, la Arhivele Naţionale de la Iaşi.

Arcadie Bodale, cercetător arhivele Vaticanului: "Făceam pregătire pentru microfilmare la Fondul Visteria Moldovei (....) , si la o anumita pagina, in partea a doua a dosarului, cand am dat pagina, .... am văzut timbrele. Erau două timbre de 40 de parale, pe o scrisoare trimisă de un cetăţean. Paradoxul este că cetăţeanul se plângea că Poşta din Bacău îi ocupase pământul. ...cerea despăgubire, să fie lăsat în pace cu pământul şi să nu-i mai fie încălcat dreptul la proprietate".

De 13 ani, Poşta Română este devalizată de propria filială creată în baza unei hotărâri de guvern din 2004. Înfiinţarea Romfilateliei ar fi fost perfectată de firma de avocatură a lui Dan Şova, care ulterior a încheiat mai multe contracte de asistenţă juridică şi consultanţă cu filiala Poştei. Doi martori susţin că în campaniile electorale filiala Poştei se ocupa de distribuţia şi tipărirea afişelor electorale.

Alin Brâncuş, fost apropiat al lui Dan Şova: "Începând cu 2008 m-am ocupat tangenţial cu campaniile electorale ale domnului Dan Şova şi ale PSD-ului".

Toate timbrele din Romania sunt tipărite la societatea comercială Fabrica de Timbre. Fabrica funcţionează în subordinea Poştei Române. Toată producţia de timbre se vinde către societatea Romfilatelia, o altă filială a Poştei Romane. Timbrele poştale sunt vândute publicului la ghişeele Poştei Române, în baza unui protocol. Pentru acest serviciu, Poşta Română plăteşte un comision de 2,23 la sută din valoarea nominală a timbrelor poştale. companiei intermediare, Romfilatelia. Până acum, Poşta a plătit către Romfilatelia 34 milioane de lei.

Simona Ciurcu a fost administratorul cabinetului de avocatură al fostului ministru Dan Şova, avocat la acea vreme, apropiat partidului de guvernământ. Femeia este martor într-un dosar de corupţie deschis pe numele fostului demnitar.

Simona Ciurcu: "Este foarte greu să vă explic ce am trăit. În momentul de faţă de a ajunge la tăria sufletească de a trece ca buldozerul prin orice mi se întâmplă. Nu s-a reuşit nici să mi se închidă gura, nu-mi este nici frică, nu-mi este nimic. Voi continua toate demersurile pentru că din punctul meu de vedere, cineva a încercat să-mi fure viaţa. Iar viaţa mea nu mi-o fură nimeni".

Povesteşte cum s-a moşit societatea căpuşă.

Simona Ciurcu, fostă angajată a lui Dan Şova: "Prima dată am auzit de Romfilatelia cred că în 2004, 2005. Şi am auzit în contextul în care se discuta despre înfiinţarea Romfilateliei. Discuţiile erau între Dan Şova şi doi avocaţi din firmă care urmau să se ocupe de întocmirea cadrului legal pentru existenţa Romfilateliei. Se discuta în firmă, se ştia înainte de a apărea în Monitorul Oficial actul de înfiinţare al Romfilateliei, se cunoştea deja în firmă inclusiv faptul că doamna Cristina Popescu va fi directoarea acestei companii".

Printre primele decizii luate a fost semnearea unui un contract de asistenţă juridică şi consultanţă cu firma de avocatură a lui Dan Şova.

Alin Brâncuş, fost apropiat al lui Dan Şova: "Din câte cunosc, domnul Dan Şova este într-o relaţie de prietenie, amiciţie, cu doamna Cristina Popescu. În anul 2004 când eu am venit în firmă dânşii se cunoşteau. Cunosc că existau contracte de consultanţă juridică între Romfilatelia şi Casa de avocatură Şova şi Asociaţii (...) , prîn prisma faptului ca una dintre îndatoririle mele era sa scanez aceste contracte şi acte adiţionale şi să le întroduc într-o bază de date".

Simona Ciurcu, fostă angajată a lui Dan Şova: "Onorariul, prin contractul de asistenţă juridică, din ce îmi amintesc era un onorariu de tarif orar, pentru indiferent ce ar fi fost, că era consultanţă sau că era reprezentare juridică în instanţă, cred că era undeva în jur de 50 de euro sau 60 de euro pe oră".

Oficial, Romfilatelia, nu a dorit sa facă publică nicio informaţie legată de contractele de asistenţă juridică: "Informaţiile pe care le solicitaţi sunt protejate conform Statutului profesiei de avocat, fiind confidenţiale. În plus, Legea nr. 544/2001, pe care vă întemeiaţi solicitarea, nu se aplică in cazul Romfilatelia, aceasta neincadrându-se între autorităţile mentionate în lege ca având obligaţia să aplice prevederile acesteia".

Şefa companiei care deţine Romfilatelia este de altă părere. Elena Petraşcu este director general al Poştei Române de câteva luni.

Elena Petraşcu, director la Poşta Română: "Nu există un motiv cel puţin de când am venit eu în companie, să nu ne supunem noi ca şi companie şi sucursalele noastre respectărilor prevederilor legale".

După ce Romfilatelia a intrat în vizorul politicienilor, au început să curgă acuzaţiile de implicare a societăţii de stat în activitatea politică.

Alin Brâncuş, fost apropiat al lui Dan Şova: "În anul 2008, m-am ocupat de transportul materialelor promoţionale constând în afişe electorale pe care le-am încărcat în nişte dube, de la sediul Romfilatelia, şi le-am transportat în judeţul Olt. În principal erau afişe cu candidatul la vremea aceea Dan Şova, candidat pentru postul de senator. Afişele erau cu PSD şi PC şi cu alţi candidaţi din judeţul Olt".

Simona Ciurcu, fost angajat al lui Dan Şova: "Referitor la materialele pentru campania electorală de la sfarşitul anului 2008, când domnul Şova a fost ales pentru prima dată senator, s-au făcut pentru plata acelor materiale, s-a făcut compensare între facturile emise de noi către Romfilatelia pentru serviciile juridice prestate, s-au compensat cu facturile pe care Romfilatelia trebuia să le emită pentru aceste...adică s-au tarifat pe firma de avocatură materialele pentru campanie".

Informaţia că la Fabrica de Timbre se tipăresc afişe electorale şi pliante pentru partidele aflate la guvernare nu este nouă. În 2012, fostul ministru al Comunicaţiilor Dan Nica susţinea acelaşi lucru: „Sucursala a fost transformată în tiparniţa materialelor de promovare ale PDL. Hârtia şi preţul de execuţie al acestor materiale era, evident, sub preţul pieţei, situaţie care a adus pierderi sucursalei".

Elena Petraşcu, director la Poşta Română: "Am rugat pe cei de la fabrica de Timbre să ne comunice dacă au existat, într-adevăr, astfel de tipărituri comandate fie de centralul companiei, fie de către alte persoane. Mi s-a comunicat că nu au existat, sau cel puţin nu au găsit până în acest moment dovezi clare, dar dacă cineva cunoaşte că într-adevăr s-au produs acele tipărituri la Fabrica de timbre, dacă cineva poate veni cu documente justificative sunt deschisă să introducem acolo chiar un control pentru a verifica care este adevărul".

Au existat şi alţi martori la operaţiunea de încărcare a afişelor electorale de la sediul Romfilatelia.

Alin Brâncuş, fost apropiat al lui Dan Şova: "Domnul Florin Constantinescu care a supervizat toată operaţiunea asta de transport, de realizarea a afişelor, de tipar care a avut loc la nivelul Romfilateliei, plus şoferii din firma Şova şi asociaţii care au transportat propriu zis o parte din afişe. Ele au fost transportate cu o firmă de transport".

Florin Constantinescu este omul de bază al lui Dan Şova.

Alin Brâncuş, fost apropiat al lui Dan Şova: "Domnul Constantinescu înainte a fost în conducerea Romfilateliei. A fost la firma Şova si asociaţii director administrativ, după care a fost la ministerul Marilor Proiecte şef de cabinet, a fost la ministerul Transporturilor şef de cabinet, a fost şeful campaniilor electorale din 2008, mai puţin, dar în 2012 s-a implicat în totalitate în campania electorală".

Înainte de 1989, din povestirile dânsului, am înţeles că era un şef de Direcţie la fosta Securitate.

Casa de avocatură Şova şi asociaţii a semnat mai multe contracte cu instituţii publice pentru consultanţă şi asistenţă juridică. Cele mai multe dintre ele au fost încheiate în timpul mandatului de primar al lui Sorin Oprescu, trimis în judecată pentru fapte de corupţie.

Simona Ciurcu, fostă angajată la firma lui Dan Şova: "Au fost contracte cu Administraţia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, Primăria Bucureşti, ALPAB- Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement, Administraţia Străzilor, au fost foarte multe. Şi toate acestea au venit la un moment dat, toate, prin bunăvoinţa domnului primar general Sorin Oprescu, prin prietenia pe care o avea cu acesta....Adică mai întâi se stabilea cam ce buget avem noi nevoie în firmă pentru cheltuieli şi apoi se discutau pe cât se vor semna contractele cu aceste firme".

- Vreau să vă întreb despre o serie de acuzaţii emise de Alin Brâncuş, fostul dumneavoastră angajat.

- Nu, nu discut aşa ceva. Altceva dacă aveţi să mă întrebaţi?

- Despre relaţia dumneavoastră cu Romfilatelia, cu doamna Cristina Popescu..

- Nu, vă mulţumesc, o zi bună.

Nu numai Şova a avut de câştigat în urma prieteniei cu Sorin Oprescu. Potrivit datelor de pe SEAP, în 2013, compania de pază a lui Constantinescu, Livco Security, a câştigat un contract de pază cu Spitalul Universitar de Urgentă Bucureşti, spital condus mulţi ani de fostul primar Sorin Oprescu. Valoarea acestuia a fost de 4,7 milioane de lei fără TVA.

- "Vă întreb despre o serie de afirmaţii făcute de Alin Brâncuş, potrivit căruia, în 2008, la Romfilatelia s-ar fi tipărit afişe electorale pentru domnul Dan Şova".

- "Nu cunosc treaba asta, nu, nu m-am ocupat de aşa ceva. Bună ziua".

- " Spuneţi că nu aţi văzut, nu aţi transportat...

- "V-am spus că nu m-am ocupat, nu am făcut aşa ceva. Ce declară el, problema lui".

Alin Brâncuş: "Tot ce a fost venit la Şova şi asociaţii pe contracte cu statul, a venit pe linie politică. Banii s-au întors înapoi la partid".

Simona Ciurcu, fostă angajată a lui Dan Şova: "Eram trimisă la bancă să scot o anumită sumă, fie în lei, fie în euro sau ambele. A împărţit suma în două, una apus-o într-un plic foarte mare, între nişte coli de hârtie şi mi-a zis să o las la recepţie că o să treacă doamna Popescu să o ia şi să las vorbă fetei de la recepţie că o să treacă doamna Popescu să ia acel plic. Erau în jur de 2000 de euro în fiecare plic. Ulterior s-a mai întâmplat acest lucru şi la un moment dat Dan Şova era deranjat de acest lucru, că trebuie să dea aceşti bani înapoi, însă era clar că intrase într-un circuit în care aşa erau regulile. Orice contract luai, trebuia să returnezi un anumit procent".

În cercul colecţionarilor se ştie că cele mai valoroase timbre sunt cele care au fost tipărite cu erori, adică foarte rare.

"Un exemplu. În loc să scrie valoarea de 3 lei, 3 L, este omis L-ul. O greşeală, aceea este o eroare şi valoarea e foarte mare. Bun...s-au făcut erori la comană de sute de mii de euro. Şi persoana respectivă care a făcut comanda e liberă. Asta cu falsurile la comandă este ucigătoare. Este cumplită. Aşa ceva nu s-a pomenit, să ştiţi. Aceste erori sunt întâmplătoare, de aceea au şi valoare mare. Dar ca să faci tu eroare la comandă e... Nu, în acest moment nu am cunoştinţă sau nu mi s-a adus la cunoştinţă de existenţa unor posibile greşeli. Dar noi vom face verificări în continuare", spune un martor filmat cu camera ascunsă.

Romfilatelia este, oficial, firma de stat. Conform Agenţiei de Integritate, conducerea ei ar trebui sa depună declaraţii de avere.

„Membrii consiliului de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere (inclusiv președintele) din cadrul societăţii au obligația să depună declarații de avere și de interese", răspunde ANI.

Cu toate acestea, directoarea Cristina Popescu a depus o singură declaraţie de avere în cei 13 ani de când conduce compania. În lipsa declaraţiilor, despre ea, se ştiu puţine lucruri. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, aceasta are domiciliu declarat într-o vilă din sectorul 1. Anul trecut şi-a cumpărat un apartament de 160 de metri pătraţi pe care a plătit 215.000 de euro, într-un complex rezidenţial din centrul Capitalei. În ciuda insisteţelor, Cristina Popescu a refuzat să ne transmită un punct de vedere.

În timp ce Cristina Popescu acumulează proprietăţi, Romfilatelia înregistrează pierderi, în ciuda comisionului lunar încasat de la compania mamă.

Elena Petraşcu, directoarea Poştei Române: Romfilatelia înregistrează pierderi mai precis din 2013, inclusiv anul trecut. Sinceră să fiu este inexplicabil pentru mine la acest moment, de ce o filială a companiei care deţine un drept exclusiv de tipărire şi comercializare al timbrelor, merge în pierdere, când ar fi putut să prospere.

- Cat plăteşte comision lunar Poşta Română filialei sale şi ce reprezintă acest comision ?

Elena Petraşcu, directoarea Poştei Române: Comisionul plătit de Poşta Română filialei Romfilatelia este de 2,23 la sută din valoarea nominală a timbrelor şi aici este vorba de timbrele uzuale, poştale. Pe timbrele comandate de Romfilatelia s-au plătit aproximativ 34 de milioane de lei, dar numai pe comenzile pe care Romfilatelia le-a făcut către Fabrica de Timbre.

Şerban Drăguşanu, vicepreşedinte al federaţiei Filatelice Române: "Statul, după cum se ştie, şi nu de acuma, e cel mai prost administrator. Iar statul este cea mai bună vacă de muls".

Romfilatelia mai are in Bucureşti trei sedii şi alte cinci în principalele oraşe din ţară. Din mii de pasionaţi de mărci poştale în urmă cu câţiva ani, astăzi au mai rămas câteva zeci de colecţionarii.

Am aşteptat o oră să vedem câţi clienţi intră în generosul spaţiu situat în centrul Capitalei. Nu a intrat nimeni.

În 2011, fostul ministru al Comunicaţiilor Valerian Vreme a iniţiat o hotărâre de guvern prin care propunea fuziunea Romfilatelia cu Poşta Română şi invoca reducerea costurilor.

Elena Petraşcu, director la Poşta Română: Am aflat de această iniţiativă. Vom analiza şi dacă în urma analizei se va dovedi că soluţia cea mai optimă ar fi fie ca Romfilatelia să treacă spre minister, fie ca Romfilatelia să fie absorbită practic de compania mamă, atunci cu siguranţă se vor lua deciziile necesare.

Reporter: Este în acest moment Romfilatelia o căpuşă a Poştei Române?

Elena Petraşcu, director la Poşta Română: Nu ştiu dacă este o căpuşă a Poştei Române, ştiu că e o filială a Companiei Poşta Română, dar care trebuie să înţeleagă că totuşi are un acţionar unic.

Implicarea politicului în instituţiile statului are ca scop obţinerea de bani pentru partidele aflate la guvernare. Soţii Brâncuş şi Ciurcu susţin că niciun contract public nu scapă controlului politic. Dan Şova a fost condamnat de curtea supremă, în primă instanţă, la 3 ani închisoare cu executare pentru trafic de influenţă, după ce ar fi intermediat încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu CET Govora pentru o casă de avocatură prietenă, contra unui "comision" de 5.000 de euro pe lună.

Alin Brâncuş: "Toţi banii făcuţi de firma Şova şi Asociaţii nu au avut ca destinatar pe domnul Dan Şova, toţi banii au avut ca destinatar Partidul Social Democrat, campaniile electorale şi alte cheltuieli adiacente care se impuneau postului de senator. Este preţul plătit pentru avântul politic pe care l-a avut în trecut."

Simona Ciurcu: "Dan Şova nu era de acord, dar o făcea pentru că ăsta era trendul, altfel nu luai contracte, cel puţin aşa spunea dumnealui. Dumnealui spunea: Dacă nu faci asta, mori de foame. În momentul în care a intrat în politică a devenit totalmente captiv".

După ce a dat o declaraţie de martor în procesul lui Victor Ponta de la instanţa supremă, şeful PSD Liviu Dragnea a ameninţat că-l dă în judecată pe Alin Brâncuş deoarece a susţinut în faţa judecătorilor că banii lui Şova din contractele cu firmele statului au finanţat PSD.

Alin Brâncuş: "Am fost încătuşat, am fost târât pe stradă, umilit, am fost mai rău decât un arestat la domiciliu, pentru a nu face dezvăluiri. Nu au reuşit să mă sperie. Domnul Dragnea a ieşit în presă şi m-a ameninţat că mă dă în judecată pentru afirmaţiile făcute. Condamnatul Dragnea a uitat să facă acest lucru şi de abia aştept să mă dea în judecată pentru a ajunge în faţa unei instanţe să-mi susţin afirmaţiile cu dovezi. Am fost prezent la multe ilegalităţi, la multe infracţiuni, la trafic de influenţă şi sunt dispus să spun tot. Nu mi-e frică nici de Ponta, nici de Dragnea, nici de Şova. O să fiu transformat în cel mai mare sifon din ţara asta. O să spun tot".