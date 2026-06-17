Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a declarat, în exclusivitate la Digi24, că România pierde teren într-un moment în care se iau decizii importante pentru securitatea și economia regiunii. El avertizează că instabilitatea politică riscă să afecteze șansele aderării la OECD și spune că, în contextul summitului NATO de la Ankara, Bucureștiul începe să intre „încet-încet pe lista neagră”. „Dacă există perspectiva de a intra în junk, poți să te dai peste cap și nu vei mai intra în OECD”, a mai precizat Diaconescu.

Avertisment înaintea summitului NATO de la Ankara: „România intră încet-încet pe lista neagră”

Cristian Diaconescu a criticat clasa politică pentru incapacitatea de a depăși disputele interne și spune că, în timp ce partidele se luptă între ele, România pierde oportunități importante.

„Înțeleg că oamenii ăștia au fost trimiși în Parlament să se bată între partide. Pare-se că nu sunt în stare să-și depășească problemele de tot felul, mai ales cele care țin de carierism politic. În legătură cu România nu se întâmplă nimic. Pot să stea liniștiți - în legătură cu România nu se întâmplă nimic.”

Fostul șef al diplomației române spune că, în timp ce Polonia și statele baltice se poziționează puternic în dezbaterile privind securitatea, România riscă să piardă influență.

La summitul de la Ankara există trei teme pe agendă. Prima este contribuția financiară directă - ce se va discuta acolo în legătură cu dimensiunea militară. Spre deosebire de Polonia și statele baltice, România deja intră încet-încet pe lista neagră

„Dacă intrăm în junk, nu vom mai ajunge în OECD”

Cristian Diaconescu avertizează că deteriorarea perspectivei economice ar putea compromite unul dintre obiectivele strategice ale României.

Văd că se preiau de la unii la alții teme de tipul «avem proiectul OECD». Vreau să vă spun clar că, dacă există perspectiva de a intra în junk, poți să te dai peste cap și nu vei mai intra în OECD. E simplu, e la mintea cocoșului

Potrivit acestuia, chiar dacă va exista un nou guvern, recuperarea terenului pierdut nu va fi ușoară: „Suntem depășiți de evenimente, pentru că ele sunt extrem de dinamice și foarte complicate. Dar este posibil ca proiectele pe care le decid alții și care ni se aplică să nu fie favorabile României.”

Diaconescu a făcut referire și la exploatarea gazelor din Marea Neagră, afirmând că România riscă să nu valorifice pe deplin oportunitatea.

„OMV vinde gaze din Marea Neagră foarte bine. Ne bucurăm foarte mult ca în Ungaria sau Germania aceste gaze să ajungă cât se poate de repede. Partea Petromului trebuie gestionată până la urmă de anumiți decidenți, care nu există, dar nu e o problemă, asta e în regulă.”

„Pierde teren o țară întreagă”

Fostul ministru de Externe spune că actuala situație poate fi exploatată de adversarii României.

„Ce am spus atunci, după anularea alegerilor, numai parțial mai este valabil acum. Trageți singuri concluziile. Diverși politicieni încearcă tot felul de variante. Ne-am creat o vulnerabilitate.”

Întrebat dacă această vulnerabilitate poate fi folosită în cadrul războiului hibrid purtat împotriva României, Diaconescu a răspuns: „Cine nu ne vrea binele și a spus-o direct, inclusiv că ne lovește nuclear, s-ar gândi să folosească această vulnerabilitate.”

În opinia lui Cristian Diaconescu, efectele crizei politice depășesc cu mult soarta unor lideri sau partide.

„Este important că pierde teren o țară întreagă. Restul, diverșii demnitari, vin și pleacă. Dacă am avea oameni care să știe să transmită anumite mesaje, poate unele lucruri s-ar nuanța. Nu avem asta.”

Editor : C.A.