Exclusiv România, invitată în „Consiliul pentru Pace” inițiat de Trump. Cristian Diaconescu: Să vedem ce se dorește prin această construcție

Cristian Diaconescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Fostul consilier prezidențial, Cristian Diaconescu, a discutat, în exclusivitate la Digi24, despre faptul că România a fost invitată să devină membru al noului Consiliu pentru Pace, o inițiativă a lui Donald Trump, care i-a trimis o scrisoare oficială lui Nicușor Dan. Diaconescu a declarat că proiectul pornește de la o decizie a Consiliului de Securitate, dar că nu îi este clar dacă ar fi vorba despre o alianță sau o structură legată de ONU.

România a primit oficial o invitație din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a deveni membru al noului „Consiliu pentru Pace”, potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială la București. Scrisoarea semnată de Trump a fost adresată președintelui Nicușor Dan și invită România să se alăture acestui organism internațional în calitate de stat fondator și să adopte Carta Consiliului pentru Pace.

Inițiativa face parte din planurile administrației americane de a extinde mandatul acestui consiliu, inițial creat pentru supravegherea tranziției de pace în Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone afectate de conflicte, precum Ucraina sau Venezuela.

Cu toate acestea, multe detalii privind natura exactă a consiliului și rolul său internațional rămân neclare. Într-o declarație acordată Digi24, după anunțul oficial, fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu a afirmat că inițiativa pleacă de la o decizie a Consiliului de Securitate al ONU, dar nu este cert dacă aceasta va fi o alianță independentă sau o structură legată efectiv de ONU.

Diaconescu a spus că este important să se înțeleagă obiectivele organizației.

„Trebuie să vedem ce se dorește prin această construcție; inițial, a avut la bază o decizie a Consiliului de Securitate din noiembrie anul trecut privind Gaza. Se discută despre un sistem de stabilitate, menționându-se Venezuela și Ucraina. Este de văzut dacă e o alianță și dacă se leagă de ONU sau de o zonă unde se confruntă interese diferite”, a explicat Diaconescu.

Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza

