România își promovează industria de apărare la NATO. Oana Țoiu: „Am trecut la statutul de furnizor de soluții”

Oana Țoiu la prima ediție a Romanian Industry Days la sediul NATO de la Bruxelles. Foto: mae.ro
Peste 20 de companii românești au prezentat soluții inovatoare de apărare în fața agențiilor NATO, la evenimentul „Romania Industry Day”, organizat la sediul Alianței de la Bruxelles, a anunțat ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu.

„Peste 20 de companii româneşti au prezentat soluţii inovatoare de apărare agenţiilor NATO şi au de azi uşi deschise pe o piaţă de miliarde de euro”, a declarat Oana Țoiu, potrivit comunicatului de presă al MAE.

Evenimentul a fost încheiat luni de ministrul român de Externe, alături de ministrul Economiei, Irineu Dărău, și de Secretarul General Adjunct al NATO, Radmila Shekerinska.

Potrivit MAE, evenimentul a inclus consultări tehnice între cele peste 20 de companii românești și agențiile NATO specializate – NCIA și NSPA –, discuțiile vizând domenii precum anti-dronă, securitate cibernetică și inteligență artificială.

Acestea se desfășoară într-un context în care bugetele aliate pentru apărare depășesc 1,4 trilioane de dolari anual.

În deschiderea evenimentului, Oana Țoiu a subliniat schimbarea de paradigmă a industriei românești de apărare.

„Am construit acest eveniment cu atenţie la detalii şi o viziune pe termen lung pentru rezilienţa noastră industrială în care companiile noastre trebuie să intre în lanţurile de producţie a celei mai mari alianţe defensive din lume. Astăzi am demonstrat că România a trecut de la statutul de consumator de securitate la cel de furnizor de soluţii tehnologice avansate”, a mai spus ea.

Ministrul a adăugat că „patriotismul economic înseamnă exact acest lucru, să deschidem uşile NATO pentru companiile noastre, astfel încât investiţiile în apărare să genereze locuri de muncă de înaltă calificare şi prosperitate acasă”.

MAE a arătat că evenimentul face parte din eforturile de revitalizare a diplomației economice a României, în perspectiva viitoarelor reuniuni strategice NATO, inclusiv Summitul B9 de la București și summitul Alianței de la Ankara.

