Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru mandatul 2027-2030 a fost amânată cu un an. Cele 53 de state şi guverne membre cu drepturi depline nu au putut ajunge la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru pretendenți la funcție. Dacian Cioloș candida din partea României. Nicușor Dan a început, duminică, o vizită oficială de două zile în Phnom Penh, în Cambodgia, unde participă la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei.

Nicu șor Dan îl laudă pe Dacian Cioloș: „A făcut o campanie foarte bună”

ACTUALIZARE 11:29 Președintele Nicușor Dan a afirmat că, deși s-au purtat mai multe runde de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au reușit să ajungă la un consens privind desemnarea unui nou secretar general. Șeful statului consideră că Dacian Cioloș a făcut o „campanie foarte bună”. Detalii aici

Dacian Cioloș: „Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră”

ACTUALIZARE 11:00 „Este o zi foarte tristă pentru organizaţia noastră, care riscă să lase urme adânci pe care încă nu le putem anticipa. Sommet-ul a evidenţiat neputinţa de a lua o decizie atunci când interesul general al organizaţiei cerea statelor membre să lase deoparte lucrurile care le separă şi să găsească punctele de convergenţă. Aici nu e vorba de ţări, regiuni sau persoane, ci de un efort comun pentru menţinerea spiritului de colaborare şi a viziunii pentru relansarea încrederii că Francofonia poate face faţă provocărilor viitorului”, a transmis, luni, Dacian Cioloş, candidatul României pentru funcţia de secretar general al Francofoniei, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, „dacă vrem ca Francofonia să fie relevantă, prioritatea absolută a Francofoniei este să reconstruim încrederea între noi”.

„Nu putem lucra împreună pentru proiectele noastre, dacă nu avem încredere între noi sau respingem un candidat pentru că e dintr-o anumită regiune. Din păcate, nu am discutat în aceste zile despre viziunea pentru viitorul Francofoniei, ci despre modul în care o ţară sau alta judecă profilul geografic al unui candidat şi, mai ales, despre cum procedăm în condiţiile în care un stat nu acceptă să piardă competiţia”, a mai transmis Cioloş.

Acesta crede că trebuie schimbate anumite proceduri şi reguli, dar numai după finalizarea acestui proces electoral.

„Numărul de mandate pentru secretarul general trebuie limitat la maximum două. Oricine preia funcţia de secretar general trebuie să servească comunitatea francofonă în ansamblul ei, nu să o ia ostatică. Procedura de vot trebuie clarificată. Trebuie introdus principiul rotaţiei geografice. De ani de zile în Francofonie se vorbeşte despre colaborare, solidaritate, valori comune, democraţie. Aceste cuvinte devin doar sloganuri dacă între noi nu există încredere şi respect reciproc, precum şi dacă nu ne tratăm pe picior de egalitate. Iar cu sloganuri, Francofonia nu-şi va împlini niciodată uriaşul potenţial pe care îl are”, a mai transmis Cioloş.

Acesta a mulţumit „tuturor partenerilor noştri care au susţinut viziunea pe care am propus-o, inclusiv Republicii Democratice Congo, precum şi tuturor celor care au depus eforturi pentru a sprijini candidatura României”.

Louise Mushikiwabo rămâne în funcție în continuare

Știrea inițială. Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei, la care candida și Dacian Cioloș, a fost amânată cu un an, potrivit surselor Digi24. Louise Mushikiwabo rămâne în funcție în continuare.

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat că sunt probleme pentru că profilul organizației la nivel mondial este unul moderat.

„Statele africane doresc să fie implicate din foarte multe perspective și atunci, prin 37 de voturi, un vot majoritar, au amânat deocamdată decizia ce urmează a fi luată privind înlocuirea secretarului general. Sigur că, din perspectivă occidentală, Franța și Canada au un rol semnificativ în ceea ce privește influențarea votului, dar în acest moment, mai ales Franța, cu foarte multe institute culturale, zone de promovare a limbii franceze, a culturii franceze în Africa, este într-o situație ceva mai complicată, ca urmare a faptului că în câteva luni vor avea loc alegeri prezidențiale. Și, evident, Africa se uită cu foarte mare interes spre Paris, se gândesc la varianta privind alternativa politică în Franța. Canada s-a implicat de o manieră ponderată, are mult mai multe alte teme la nivel global”, a explicat Cristian Diaconescu.

Diplomatul a subliniat că orice conducere a unei organizații internaționale presupune un atu care se poate întoarce spre interesul național.

Președintele Nicușor Dan a promovat candidatura fostului premier și comisar european Dacian Cioloș, inclusiv prin participarea la cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei, din capitala Cambodgiei, Phnom Penh, și a susținut că o asemenea funcție nu ar face decât să arate că România poate să își asume contribuții consistente în marile proiecte internaționale.

Editor : Ș.R.