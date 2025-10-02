România nu va putea doborî dronele rusești aflate la graniță, dacă sunt pe teritoriul Ucrainei. Explicațiile ministrului Apărării

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost întrebat ce poate face armata română în cazul în care dronele rusești ajung în apropierea granițelor țării noastre. Acesta a transmis că decizia NATO, implicit și a României, este să nu intervină în spațiul aerian ucrainean, ca atare dronele nu vor putea fi doborâte dacă sunt pe teritoriul Ucrainei.

Ionuț Moșteanu a fost întrebat despre scenariul în care dronele rusești ajung la granița României și dacă acestea pot fi lovite în spațiul aerian al Ucrainei.

„În momentul acesta nu pot fi doborâte. Poziția României a fost subliniată și de președintele Nicușor Dan și este, de fapt, și poziția NATO. Aliații au decis ca NATO să nu se implice dincolo de granițele Alianței și să nu intervină în spațiul aerian ucrainean. Este o linie fină între a ajuta o țară aflată în război să își apere teritoriul și cetățenii și momentul în care cineva devine parte beligerantă într-un conflict. În acest moment, decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean”, a explicat ministrul joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Tot joi, Guvernul a aprobat două proiecte de lege esențiale pentru apărarea României și pentru pregătirea populației în cazul unui conflict. Ministerul Apărării Naționale propune serviciul militar voluntar, în care cei interesați pot face o pregătire de patru luni. La final, vor fi plătiți cu 6.000 de euro și apoi vor fi înregistrați ca rezerviști.

