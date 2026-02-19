Live TV

România participă la EastInvest. Anunțul ministrei Oana Țoiu despre măsurile adoptate de Guvern

Data publicării:
oana toiu
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Obiectiv: regiunile de frontieră prospere și sigure

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că Guvernul a adoptat, joi, memorandumul pentru participarea României la programul european EastInvest. Ea a subliniat că inițiativa nu vizează doar aspecte de securitate la granița de est, ci și dezvoltarea economică a regiunilor de frontieră.

„Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică și vrem să creștem județele noastre de frontieră — din Moldova până la Dunăre și mare — care duc o luptă invizibilă cu scăderea investițiilor”, a scris Țoiu, joi pe Facebook.

Programul EastInvest va pune la dispoziție 20 de miliarde de euro pentru a sprijini regiunile de frontieră cu proiecte în domenii precum logistică, energie sau digitalizare. Vor fi create puncte unice unde primăriile și firmele pot accesa finanțare și consultanță, pentru ca investițiile să fie mai predictibile și eficiente.

„EastInvest nu e doar un alt acronim de la Bruxelles. Este un instrument care ajută cu 20 de miliarde de euro pentru a face viața mai predictibilă în regiunile de graniță. Va exista un punct unic unde primăriile sau firmele pot găsi finanțare și consultanță pentru proiecte de logistică, energie sau digitalizare”, a explicat ea.

Oana Țoiu a subliniat că programul va oferi o șansă în plus regiunilor precum Moldova sau Delta Dunării să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru locuitori.

„Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru cei care locuiesc acolo. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare”, a spus ministra de Externe.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles, a colaborat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor, co-inițiatori ai memorandumului. Comisarul Roxana Mînzatu participă la procesul decizional la nivelul Comisiei Europene, pentru a sprijini securizarea locurilor de muncă și creșterea economiilor în regiunile vizate.

