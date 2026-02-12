Live TV

România preia, de la 1 iulie, conducerea Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est. Care sunt prioritățile mandatului

Data publicării:
steagul româniei alături de cel al UE
Foto: Profimedia Images

România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie, preşedinţia în exerciţiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP), mandatul fiind până la 30 iunie 2027.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis joi, mandatul României va dura un an şi va fi preluat oficial în cadrul Summitului SEECP de la Sofia, programat pentru iunie 2026.

Prin preluarea acestei responsabilităţi, România îşi reafirmă angajamentul pentru cooperarea regională, relaţiile de bună vecinătate şi sprijinirea procesului de extindere al UE.

Astfel, mandatul României va fi axat pe: accelerarea integrării europene a partenerilor angrenaţi în proces; dinamizarea cooperării regionale, cu accent pe conectivitate energetică, de transport şi digitală; intensificarea dialogului politic şi economic între participanţi; consolidarea rezilienţei regionale în faţa provocărilor geopolitice actuale şi a atacurilor hibride, precizează MAE.

„România îşi propune să fie un partener activ şi constructiv în cadrul SEECP, promovând stabilitatea, securitatea şi dezvoltarea durabilă a regiunii. Vom continua să susţinem perspectiva europeană şi euroatlantică a statelor din Europa de Sud-Est şi să valorificăm rolul SEECP ca vocea autentică a regiunii, voce pe care ne propunem să o reprezentăm activ şi la nivel UE", a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit comunicatului.

România are relaţii strânse cu Republica Moldova, partenerii din Balcanii de Vest şi Turcia - parteneri angrenaţi în procesul de integrare europeană şi participanţi SEECP. Implicarea activă a ţării noastre în SEECP reflectă angajamentul constant pentru consolidarea stabilităţii şi securităţii regionale, arată sursa citată.

Editor : C.S.

