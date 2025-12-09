Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 9 decembrie, că a existat o creștere a prezenței militare în România odată cu organizarea exercițiilor militare și, implicit, crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Șeful statului a dat asigurări că „oricând există o forță puternică europeană” care apără România.

„Am avut un exercițiu militar (n.red - Dacian Fall) foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania și, cu această ocazie, batalionul multinațional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă.

Am avut deja o creștere a prezenței militare în România prin asta și, evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forță puternică europeană care apără România”.

Afirmația vine în contextul în care, la sfârșitul lunii octombrie, MApN a anunțat că vor fi retrași soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu. Aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în continuare în țara noastră.

Referitor la această retragere, președintele a declarat în cadrul unui interviu acord Le Monde că decizia nu a fost una politică, ci una administrativă: „Americanii nu au retras niciun contingent permanent din Europa. Trupele americane care au plecat erau în număr de aproximativ 900 de persoane și efectuau rotații”.

