Video România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”
Președintele Nicușor Dan a explicat marți, 9 decembrie, că a existat o creștere a prezenței militare în România odată cu organizarea exercițiilor militare și, implicit, crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Șeful statului a dat asigurări că „oricând există o forță puternică europeană” care apără România.
„Am avut un exercițiu militar (n.red - Dacian Fall) foarte consistent în urmă cu câteva săptămâni în Transilvania și, cu această ocazie, batalionul multinațional de la Cincu a fost ridicat la nivel de brigadă.
Am avut deja o creștere a prezenței militare în România prin asta și, evident, odată cu toate aceste exerciții crește și interoperabilitatea între forțele armate europene. Putem să transmitem mesajul că, pentru a descuraja, oricând există o forță puternică europeană care apără România”.
Referitor la această retragere, președintele a declarat în cadrul unui interviu acord Le Monde că decizia nu a fost una politică, ci una administrativă: „Americanii nu au retras niciun contingent permanent din Europa. Trupele americane care au plecat erau în număr de aproximativ 900 de persoane și efectuau rotații”.