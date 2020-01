Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, justifică împrumutul de 87 de miliarde de lei pe care urmează să îl ia prin necesitatea achitării datoriilor ajunse la scadenţă făcute de guvernele anterioare care însumează, spune acesta „jumătate din acel împrumut, peste 40 de miliarde”.

Florin Cîţu: Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. Şi haideţi să discutăm despre împrumuturi pentru că nu e niciun secret. La începutul anului am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 de miliarde de lei. Acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 3,6% din PIB plus ce vine din urmă. Să plătim datoriile contractate în urmă. Asta este jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi.

Deci avem partea asta. Am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, ca în fiecare an. Ministerul Finanţelor anunţă în fiecare an acest lucru. În fiecare lună, la începutul lunii anunţăm cât credem că ne vom împrumuta în zona respectivă. Putem să ne împrumutăm mai puţin, noi arătăm o limită superioară.

Mai departe, în fiecare luni şi joi avem licitaţii şi piaţa financiară ştie asta. După ce au oportunitatea de a lua împrumuturi sau de a le respinge, pentru că am şi respins, să ştiţi, împrumuturi, şi în decembrie, este în managementul acestor datorii publice care are în vedere reducerea costurilor cu finanţarea. Deci ştim cât avem de împrumutat şi, în funcţie de condiţiile pieţei, împrumutăm mai puţin sau mai mult. Şi atunci, acum aţi văzut că dobânzile sunt în scădere, aţi văzut că există un interes fantastic pentru România, astăzi printre investitorii internaţionali.

La Viena, vă spun, există foarte mare interes pentru România, la fiecare panel la care am participat era plin de investitori. La ultimul panel cred că erau în sală investitori care administrau peste un trilion de euro.

Asta se vede şi în dobânzi: ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un guvern care ar trebui să fie de tranziţie, este un guvern care vine după o guvernare îngrozitare, cu un deficit pe anul acesta mai mic, dar care anul trecut a depăşit 4% şi, totuşi, avem această încredere a investitorilor.

Cosmin Prelipceanu: Pentru telespectatorii noştri, astăzi, când aţi luat 736 de milioane, investitorii ar fi vrut să cumpere de 3 ori mai mult.

Florin Cîţu: Corect, şi vreau să mai spun ceva, astăzi randamentele în piaţă erau 3,8, noi am luat sub 3,8. Deci chiar şi sub piaţă, în timpul zilei, am putut să ne împrumutăm mai ieftin.

Cosmin Prelipceanu: Daniel Zamfir spune că e prea mult şi că trebuie să vă opriţi. Şi vă cheamă în Parlament ca să explicaţi ce e cu datoria asta.

Florin Cîţu: Bine, asta cu „prea mult” nu o înţeleg, pentru că atunci când am prezentat deficitul bugetar şi trebuie să finanţezi deficitul nu poate să fie mai mult sau mai puţin, trebuie să finanţezi deficitul. Doar dacă nu am vrea să plătim pensii şi salarii am spune că nu ne mai împrumutăm. Ne împrumutăm pentru a acoperi deficitul bugetar care a trecut prin Parlament, a fost asumată legea bugetului în parlament, deci e transparent. Plus ceea ce ne-a lăsat PSD-ul în ultimii ani de zile. Astea sunt lucrurile pe care le finanţăm. Nu este niciun secret aici.

Informaţiile sunt toate transparent publicate. Vă mai dau câteva informaţii, ca să ştiţi: lunar plătim peste 10 miliarde în pensii şi ajutoare sociale, asistenţă socială, acest capitol are în jur de 11 miliarde, salariile sunt în jur de 9 miliarde lunar, medicamente bunuri şi servicii sunt cam 4 miliarde, un miliarde subvenţia pentru agricultură pe care o recuperăm mai târziu. Astea sunt câteva dintre capitolele mari pe care le plătim lunar. Veniturile la buget nu vin lunar. Ştiţi foarte bine că grosul vine în martie, în iunie şi aşa mai departe. Ceea ce vedeţi dumneavoastră e ceva normal pentru orice ţară din lume, administrarea datoriei publice este un lucru foarte important care trebuie făcut de profesionişti.

Am spus în parlament, am răspuns astăzi domnului senator, MFP are comisie specializată în parlament care avizează şi ministrul şi evaluează activitatea MFP. Această comisie este buget-finanţe. Cererea de a merge în parlament a venit de la altă comisie, comisia economică care nu are niciun fel de atribuţie pe acest minister. În acelaşi timp, senatorii şi deputaţii au la îndemână interpelări şi întrebări pentru a afla, dacă au neclarităţi în ceea ce priveşte activitatea unui ministru sau există şi ora guvernului la Senat, în care ministrul este chemat în plenul Senatului şi poate să răspundă.

Cosmin Prelipceanu: Faptul că sunteţi chemat în Parlament pentru nişte lucruri pe care le ştie toată lumea, care sunt la îndemâna tuturor vi se pare o şicană? Nu este interesul legitim al unui parlamentar care vrea să vă audă?

Florin Cîţu: Dacă era interesul legitim al unui parlamentar care vrea să mă audă, în primul rând putea să folosească interpelare şi întrebări. Comisia de buget-finanţe întotdeauna are acest drept, poate să mă cheme în Parlament şi discutăm dar acolo sunt profesionişti. Nu ar avea aceste întrebări. Ar fi ilar ca cineva din comisia de buget finanţe să mă întrebe de ce mă împrumut şi la aceste randamente.

Cosmin Prelipceanu: La începutul anului aţi făcut un împrumut pe 30 de ani.

Florin Cîţu: Despre împrumuturile pe care le-am făcut am comunicat.

Cosmin Prelipceanu: Din comunicarea dumneavoastră am aflat că unul dintre împrumuturi e pe 30 de ani.

Florin Cîţu: Nu am comunicat încă. Dacă vorbiţi de anul trecut au fost două împrumuturi pe 30 de ani, anul trecut, guvernul s-a împrumutat 5 miliarde. Aceste trompete ale PSD aruncate acum pe la toate televiziunile, care ţipă când se împrumută acest guvern uită că anul trecut s-au împrumutat cinci miliarde de euro.

Cosmin Prelipceanu: Deci anul acesta nu aţi luat nicio sumă pe 30 de ani.

Florin Cîţu: Anul acesta, dacă ne împrumutăm pe 30 de ani voi face o comunicare. Anul trecut vă spun că s-au împrumutat pe 30 de ani statul la nişte dobânzi foarte mari şi de două ori chiar. Nu am văzut aceleaşi trompete ţipând anul trecut despre aceste împrumuturi. Au fost în lunile martie şi iunie ale anului trecut. Anul trecut ţineţi minte că nu am avut buget până în martie. Vă daţi seama că au fost probleme foarte mari pentru toate instituţiile statului care nu puteau să acceseze fonduri europene, nu puteau să facă nimic, totul a fost îngropat.

Strategia de finanţare şi modul în care se finanţează este la atribuţia MFP, intervenţia politică ar strica lucrurile şi aşa e în toate ţările din lume.

Cosmin Prelipceanu: 87 de miliarde de lei vreţi să împrumutaţi anul acesta.

Florin Cîţu: Să ştiţi că dacă situaţia execuţiei bugetare este mai bună ne împrumutăm mai puţin.

Cosmin Prelipceanu: 87 de miliarde de euro înseamnă aproximativ 17 miliarde de euro, 18 miliarde. Noi încercând să aflăm dacă asta e o sumă mare sau mică, am mers înapoi până la criză şi am constatat că la criză noi am luat de la FMI şi CE un împrumut de urgenţă se numea la vremea respectivă de 12,5. Iar noi acum împrumutăm 18 miliarde de euro, deci mai mult decât luam în criză. Cum arată comparaţia asta? Care este relevanţa?

Florin Cîţu: Este altă economie. Vă dau şi altă relevanţă, de am ajuns să facem aceste împrumuturi. Uitaţi-vă la cum a evoluat deficitul bugetar, la 10 luni în 2016 era un miliard de lei. În 2017 la 10 luni 10 miliarde de lei, în 2018 era 20 de miliarde de lei, iar când am preluat eu mandatul era le peste 28 de miliarde de lei. S-a acumulat, au fost foarte multe datorii şi am ajuns aici. Vedem aici această iresponsabilitate a guvernelor din trecut, care s-au împrumutat şi au tăiat banii de la investiţii