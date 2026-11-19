Comisia Europeană a declanșat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României și a altor șase state membre, acuzându-le că aplică reguli fiscale discriminatorii fondurilor de pensii și societăților de asigurări de viață din alte țări ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul consideră că aceste prevederi încalcă libera circulație a capitalurilor și cere modificarea legislației. Statele vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde.

„Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei și României pentru nerespectarea liberei circulații a capitalurilor (articolul 63 din TFUE și articolul 40 din Acordul privind SEE), din cauza legislației fiscale discriminatorii aplicabile fondurilor de pensii și societăților de asigurări de viață”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Ce reproșează Comisia Europeană statelor vizate

Potrivit executivului comunitar, legislațiile naționale în cauză creează bariere fiscale pentru investițiile transfrontaliere realizate de fondurile de pensii și de societățile de asigurări de viață din alte state membre ale UE sau din Spațiul Economic European.

Mai exact, aceste norme scutesc de impozit veniturile obținute din investiții de fondurile de pensii și de asigurătorii de viață naționali, în timp ce instituțiile comparabile din alte state europene sunt impozitate pentru veniturile obținute din investiții pe teritoriul respectivelor țări.

O altă problemă semnalată de Comisie este legată de deductibilitatea rezervelor tehnice. Fondurile de pensii și asigurătorii străini nu pot deduce aceste rezerve, constituite pentru acoperirea obligațiilor viitoare față de clienți, din venitul impozabil, în timp ce instituțiile naționale beneficiază de această facilitate fiscală.

Comisia consideră că diferențele de tratament fiscal afectează investițiile transfrontaliere și buna funcționare a piețelor de capital din UE. Totodată, acestea pot afecta competitivitatea companiilor europene în care investesc fondurile de pensii și asigurătorii, precum și sustenabilitatea sistemelor de pensii.

România și celelalte state au la dispoziție două luni pentru a răspunde

În cazul Belgiei, Comisia Europeană a trimis o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, extinzând investigația inițiată în 2020. Ancheta vizează acum nu doar societățile de asigurări de viață, ci și fondurile de pensii.

Deciziile fac parte din eforturile Comisiei de a elimina barierele de pe piața unică europeană în 11 domenii considerate prioritare.

România și celelalte state vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde observațiilor Comisiei și pentru a remedia deficiențele semnalate.

„Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat”, precizează executivul comunitar.

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Editor : C.A.