Președintele Nicușor Dan a primit, luni la Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia. Discuțiile au fost axate pe cooperarea bilaterală în domeniul energetic, al securității, în vederea contracarării atacurilor hibride, cât și investițiile și încurajarea deschiderii unei reprezentanțe diplomatice la București.

„Am primit astăzi, la Palatul Cotroceni, o delegație condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Australia. În actualul context global, marcat de transformări și provocări, este esențial ca state ca ale noastre, care împărtășesc aceleași valori democratice și au o viziune comună asupra ordinii internaționale, să își dezvolte relațiile bilaterale prin proiecte concrete și durabile”, a scris Nicușor Dan, luni pe Facebook.

„Discuțiile noastre au fost consistente și s-au axat pe extinderea cooperării dintre România și Australia în domeniile securității, energetic și al contracarării amenințărilor hibride”, a adăugat șeful statului.

Președintele Dan a adăugat că a subliniat că „un pas important în această direcție îl reprezintă stimularea investițiilor australiene în România”.

„Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanțe diplomatice la București. Expertiza României în regiunea Mării Negre și experiența Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunități de colaborare și schimb de bune practici între țările noastre”, a conchis el.