România și Estonia își unesc forțele împotriva amenințării dronelor rusești. Anunțul făcut de Nicușor Dan după discuția cu Alar Karis

Președinții României și Estoniei au convenit să intensifice cooperarea în domeniul apărării anti-dronă, după ce la finalul lunii mai o dronă rusească a lovit oun bloc din Galați, incident care a determinat o discuție telefonică între Nicușor Dan și Alar Karis.

„Am primit astăzi un apel din partea președintelui Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului provocat de o dronă rusească care a lovit o clădire din Galați. Apreciez profund solidaritatea arătată de aliatul nostru Estonia”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit președintelui României, Alar Karis și-a exprimat, de asemenea, recunoștința pentru intervenția recentă a unui pilot român care a doborât o dronă în Estonia.

„Întrucât ambele țări sunt direct expuse amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, am convenit să colaborăm îndeaproape la proiecte de apărare împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO”, a precizat Nicușor Dan.

Cei doi lideri au discutat și despre procesul de extindere a Uniunii Europene, pe care îl consideră strategic pentru securitatea și stabilitatea continentului.

Totodată, șeful statului a reafirmat angajamentul României de a-și consolida capacitățile de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO.

Editor : Ana Petrescu