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România și Grecia vor să consolideze cooperarea în energie și transporturi. Anunțul premierului Luca Niculescu

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Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Comerțul bilateral a atins 3,6 miliarde de euro în 2025 Cooperare în domeniul fiscal și sprijin pentru aderarea României la OCDE

Premierul Luca Niculescu a discutat telefonic cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, despre consolidarea cooperării bilaterale și regionale, cu accent pe proiectele din domeniul energiei și al transporturilor. Cei doi oficiali au abordat și colaborarea dintre ministerele de finanțe și autoritățile fiscale, precum și sprijinul Greciei pentru aderarea României la OCDE.

„Discuție telefonică aprofundată cu prim-ministrul Greciei privind consolidarea cooperării noastre pentru promovarea proiectelor bilaterale și regionale, cu accent special pe energie și conectivitatea în domeniul transporturilor”, a transmis șeful Guvernului, pe rețeaua X.

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Premierul a evidențiat rolul Greciei ca partener strategic pentru România, atât în relațiile bilaterale, cât și în cadrul cooperării regionale și al organizațiilor internaționale.

„Grecia este un partener cheie pentru România, atât la nivel bilateral, cât și în contextul Europei de Sud-Est. Țările noastre se bucură de relații excelente și mențin o coordonare strânsă în cadrul UE și NATO”, a scris Niculescu.

Comerțul bilateral a atins 3,6 miliarde de euro în 2025

În ceea ce privește relațiile economice, premierul a arătat că schimburile comerciale dintre cele două țări sunt în creștere, iar investitorii greci au o contribuție importantă în mai multe sectoare ale economiei românești.

„Cooperarea noastră economică continuă să se dezvolte, iar comerțul bilateral a atins 3,6 miliarde de euro în 2025. Investitorii greci joacă, de asemenea, un rol important în România, în special în domeniile energiei, surselor regenerabile, comerțului cu amănuntul, agroalimentarului, transporturilor și infrastructurii feroviare”, a precizat premierul.

Cooperare în domeniul fiscal și sprijin pentru aderarea României la OCDE

Un alt subiect abordat în cadrul convorbirii a vizat schimbul de experiență între instituțiile financiare și fiscale din cele două state, în special în ceea ce privește consolidarea fiscală și administrarea veniturilor publice.

„De asemenea, am discutat despre o cooperare mai strânsă între ministerele noastre de finanțe și autoritățile fiscale pentru a face schimb de expertiză și bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și administrației fiscale. Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România”, a transmis Luca Niculescu.

La finalul mesajului, premierul a menționat și sprijinul acordat de Atena pentru obiectivul României de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„De asemenea, i-am mulțumit prim-ministrului Kyriakos Mitsotakis pentru sprijinul acordat de Grecia aderării României la OCDE”, a încheiat șeful Executivului.

Editor : Ana Petrescu

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