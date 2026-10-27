România și Republica Moldova își coordonează acțiunile împotriva atacurilor hibride și incursiunilor cu drone. Anunțul premierului

România și Republica Moldova își consolidează cooperarea pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone, a anunțat marți premierul Luca Niculescu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Șeful Executivului a discutat cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, despre securitatea regională, proiectele de conectivitate și accelerarea integrării europene a țării vecine.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că a avut discuții „excelente” cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, pe care l-a felicitat pentru eforturile legislative de accelerare a procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României”, a transmis premierul.

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Niculescu a reafirmat susținerea Bucureștiului pentru parcursul european al Chișinăului.

„Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru”, a subliniat acesta.

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost consolidarea capacității celor două state de a face față amenințărilor din regiune, inclusiv atacurilor hibride și incursiunilor cu drone.

Premierul a evidențiat și importanța proiectelor comune de conectivitate pentru creșterea siguranței și dezvoltarea economică.

„Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone”, a transmis șeful Executivului.

Editor : Ș.A.