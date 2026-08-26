România și SUA, discuții la sediul NATO despre securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite

Ambasadorul român la NATO, Dan Neculăescu, a transmis, miercuri, că, împreună cu consilierul prezidențial Marius Lazurca, au discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite.

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„L-am întâmpinat pe consilierul prezidențial Marius Lazurca la sediul central al NATO.

Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitaker privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite. România își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate.

Ne așteaptă o agendă încărcată, pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa unde se iau deciziile”, arată mesajul ambasadorului român la NATO Dan Neculăescu.

Editor : A.C.