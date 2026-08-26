Live TV

România și SUA, discuții la sediul NATO despre securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite

Data actualizării: Data publicării:
dan neculaescu marius lazurca Matt Whitaker
Foto: Dan Neculaescu/ X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ambasadorul român la NATO, Dan Neculăescu, a transmis, miercuri, că, împreună cu consilierul prezidențial Marius Lazurca, au discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„L-am întâmpinat pe consilierul prezidențial Marius Lazurca la sediul central al NATO. 

Am început vizita cu o discuție importantă cu ambasadorul Matt Whitaker privind securitatea Mării Negre și revizuirea poziției Statelor Unite. România își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul NATO și susține un parteneriat transatlantic puternic, în care Europa își asumă o responsabilitate mai mare pentru propria sa securitate. 

Ne așteaptă o agendă încărcată, pe măsură ce promovăm prioritățile României la masa unde se iau deciziile”, arată mesajul ambasadorului român la NATO Dan Neculăescu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
3
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DC: Elbridge Colby, under secretary of defense for policy, on Capitol Hill
Oficial al Pentagonului, vizită în Europa pentru discuții privind NATO 3.0: prezența trupelor SUA pe bătrânul continent, pe agendă
NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Comitetul Militar al NATO va discuta în Danemarca sprijinul acordat Ucrainei, în perioada 18-19 septembrie
4096x4096
România și SUA își consolidează parteneriatul strategic înainte de reuniunea NATO. Ce a discutat Marius Lazurca cu ambasadorul american
An F-15C Eagle from the 48th Fighter Wing, deployed from RAF Lakenheath, England, conducts NATO air surveillance and policing operations over Iceland.
Cum se pregătește de război singura țară NATO fără armată proprie. Submarinele rusești provoacă neliniște în Nordul Îndepărtat
petrolierul Maran Homer
Cerealele, tot mai greu de transportat. Războiul din Ucraina și criza din Ormuz pun presiune pe prețurile alimentelor
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili...
Gloanțe
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința...
Ultimele știri
Elveția, la referendum pentru neutralitate. Alegătorii decid dacă țara va putea impune sancțiuni și coopera cu NATO
România a primit primii bani din programul de apărare SAFE. Anunțul Comisiei Europene
Volodimir Zelenski i-a acordat lui Elon Musk Ordinul Libertăţii: Ce se ascunde în spatele acestui gest al Kievului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Simona Halep, dată ca exemplu de ANAD în cazul lui Cosmin Matei! Greșeala majoră pe care a făcut-o fotbalistul
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului