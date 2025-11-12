Live TV

România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR

plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a informat, marţi, că, în ceea ce priveşte reducerea numărului de parlamentari, s-a convenit în coaliţia de guvernare să se meargă pe modificarea legii, cu constituirea unui grup de lucru, reducerea fiind cel mai probabil de 11%, având drept criterii recensământul şi rezidenţii. Prin urmare, numărul parlamentarilor ar putea ajunge la 416. 

"Mergem pe modificarea legii. Va fi în jur de 11%, dacă mergem pe cele două criterii - recensământul din 2021, 19 milioane 700 şi ceva de cetăţeni erau pe recensământ, şi, după aceea, sigur, rezidenţii din România. Am discutat, fiecare a dat câte un om, se formează un grup de lucru şi noi am spus că, până la sfârşitul anului, până începutul anul viitor, undeva, să fie legea modificată şi anexele modificate, pentru că anexele stabilesc exact pentru fiecare judeţ", a declarat Kelemen Hunor.

El a adăugat că reprezentarea românilor din diaspora va creşte: "Trebuie văzute cifrele. Aici vorbim de cifre, aici e o chestie foarte apropiată de ştiinţe exacte, cu rotunjirile în sus, în jos. (...) Dar, acolo va creşte. Deci, va fi acel colegiu unde vor fi mai mulţi deputaţi şi mai mulţi senatori. Trebuie văzute cifrele. În principiu, noi mergem cu o reducere de 11%, asta ne dau cele două criterii - recensământul şi rezidenţii".

În ceea ce priveşte un viitor pachet de relansare economică, liderul UDMR a susţinut că trebuie stabilite domeniile unde statul doreşte să intervină, fiindcă există potenţial de creştere.

"Nu trebuie să fii doctor în economie să ştii că dacă dai nişte facilităţi... Adică ce înseamnă acest lucru? Credit fiscal, cum spun specialiştii, dar înseamnă că din suma pe care tu o investeşti plăteşti mai puţin impozite sau deloc. În cercetare, în dezvoltare, trebuie stabilite domeniile în care vrem să investim, unde statul doreşte să intervină, fiindcă există potenţial de creştere. Eu vă dau două, trei exemple - industria alimentară, fiindcă şi pe consumul intern şi pe export putem să mergem cu produsele dacă există industrie de prelucrare a produselor agricole, plus petrochimie, plus IT în anumite domenii, cercetare, dezvoltare şi construcţii.

Deci, sunt câteva domenii. Sunt mai multe. Deci, sigur că există un impact financiar, dar trebuie să te gândeşti tu ca ministru de Finanţe şi tu ca Guvern, pe termen mediu, poate că într-un an, în 2027, va fi un impact în buget, dar asta înseamnă că în 2028 şi mai departe înseamnă o creştere economică, deci venituri mai mari la buget. Nu poţi să faci calculul doar pe o singură lună sau pe un singur an. Asta e ideea. Că, da, în primul an, sigur că va fi un impact, dar, dacă e bine calculat, atunci multiplicarea investiţiilor se va vedea în anul următor. Şi asta este important. Guvernul nu e pe un an, nu e pe o lună, nu e pe jumătate de an", a explicat Kelemen Hunor.

Dacă numărul parlamentarilor ar scădea conform declarațiilor lui Kelemen Hunor, România ar putea avea cu 51 de deputați și senatori mai puțini. Țara noastră are acum 467 de parlamentari, numărul lor ar ajunge la 416 dacă modificările vor fi aplicate. 

"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
