Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că România va prelua bune practici din Grecia pentru creșterea încasărilor la buget. Cooperarea va viza digitalizarea administrației fiscale, folosirea datelor pentru combaterea fraudei și reducerea deficitului de încasare a TVA, iar memorandumul dintre ministerele de Finanțe ale celor două țări ar urma să fie semnat la Atena în perioada 3-4 decembrie.

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„Preluăm bunele practici internaționale pentru creșterea nivelului de încasare a veniturilor statului. În convorbirea telefonică pe care am avut-o cu premierul grec Mitsotakis, am discutat despre sprijinul pe care Grecia îl va oferi României și, în ședința de azi, aprobăm o notă în baza căreia ministerele de Finanțe din Grecia și România vor lucra împreună în acest scop”, a declarat premierul.

Documentul pregătit de Ministerul Finanțelor prevede încheierea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, prin care va fi creat un cadru de cooperare tehnică și instituțională în domeniul politicilor economice și financiare. Textul acordului este încă în curs de finalizare cu partea elenă.

Obiectivul României este să folosească experiența administrației fiscale din Grecia, în special în digitalizarea sistemului fiscal și în utilizarea datelor pentru prevenirea și combaterea fraudei. Autoritățile urmăresc astfel să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și să reducă diferența dintre TVA care ar trebui încasată și suma care ajunge efectiv la buget.

Cele șase domenii în care vor colabora cele două țări

Memorandumul stabilește șase direcții principale de cooperare: modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii, gestionarea finanțelor publice și politica fiscal-bugetară, investițiile și dezvoltarea economică, fondurile europene și reformele structurale, transformarea digitală și modernizarea instituțiilor, precum și cooperarea economică și financiară la nivel european.

Colaborarea se va putea desfășura prin schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminare, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte-pilot.

România și Grecia vor putea analiza și folosirea unor instrumente europene de sprijin, precum Instrumentul de Asistență Tehnică, programul Fiscalis și mecanismele de cooperare oferite de Organizația Intra-Europeană a Administrațiilor Fiscale.

Activitățile vor avea caracter voluntar și vor fi stabilite în funcție de interesul comun, atribuțiile instituțiilor implicate și resursele disponibile.

Acordul nu va produce obligații juridice sau financiare pentru cele două țări și nu va avea statutul unui tratat internațional. Documentul reprezintă un cadru flexibil pentru schimbul de experiență și nu presupune asumarea imediată a unor cheltuieli sau operațiuni concrete.

Editor : A.D.