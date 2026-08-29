România vrea să atragă mai mult capital american. Nazare, întâlnire cu delegația Congresului SUA

Ministrul interimar al Finanțelor a avut o întrevedere cu delegația Congresului SUA, condusă de preşedintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanţilor. Alexandru Nazare susține că una dintre direcțiile strategice ale României este creșterea capitalului american prin mai multe proiecte comune.

„Întâlnire importantă azi la Finanţe, cu delegaţia Congresului SUA condusă de congresmanul Mike Rogers, preşedintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanţilor şi ambasadorul SUA la Bucureşti, E.S. Darryl Nirenberg. Am discutat cu partenerii americani despre cum transformăm parteneriatul strategic solid dintre România şi Statele Unite într-o relaţie economică şi investiţională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiţii şi capacităţi de producţie dezvoltate în România”, a transmis Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

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Ministrul interimar a punctat că țara noastră are „un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar şi în arhitectura economică a regiunii. Marea Neagră şi Dunărea sunt coridoare importante pentru energie, transport şi lanţurile de aprovizionare, iar această poziţionare trebuie valorificată mai bine şi din punct de vedere economic”.

Oficialii au discutat despre extinderea cooperării româno-americane în domeniii precum tehnologie, producție, infrastructură și lanțuri de aprovizionare.

„Pentru ca aceste oportunităţi să se transforme în proiecte, avem nevoie de decizii mai rapide, de o capacitate mai bună de implementare şi de o prezentare mai eficientă a potenţialului României în faţa investitorilor americani”, afirmă ministrul Finanţelor.

De asemenea, ministrul interimar a precizat că „România are potenţial de creştere, iar dezvoltarea componentei economice a parteneriatului cu Statele Unite poate contribui direct la valorificarea acestuia”.

„Pentru mine, aceasta este una dintre direcţiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune de producţie şi tehnologie şi o integrare mai puternică a companiilor româneşti în lanţurile de aprovizionare transatlantice. Parteneriatul strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem acum oportunitatea să dezvoltăm cu aceeaşi ambiţie şi componenta economică”, punctează ministrul interimar de Finanțe, pe Facebook.

Editor : Andreea Rubica