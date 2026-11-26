Românii aflați în străinătate vor putea solicita, începând de săptămâna viitoare, eliberarea cărții electronice de identitate la misiunile diplomatice și oficiile consulare, a anunțat joi premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern. În prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv cetățenilor care au domiciliul în România.

„Începând de săptămâna viitoare, cetățenii români aflați în străinătate pot solicita la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare eliberarea cărții electronice de identitate”, a declarat premierul.

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Proiectul de hotărâre pregătit de Ministerul Afacerilor Externe stabilește data de 2 decembrie 2026 pentru operaționalizarea serviciului. Măsura urmărește ca românii cu domiciliul în țară, dar aflați temporar peste hotare, să poată obține cartea electronică de identitate fără să fie nevoiți să revină în România.

Cine va putea solicita cartea electronică de identitate

În această primă etapă, serviciul nu se adresează și românilor care și-au stabilit domiciliul în străinătate. Testele efectuate de autorități au arătat că, pentru această categorie, fluxul informatic trebuie dezvoltat în continuare. Data de la care și acești cetățeni vor putea solicita documentul la consulate urmează să fie stabilită printr-o altă hotărâre de Guvern.

Pentru preluarea cererilor, Ministerul Afacerilor Externe a introdus un flux suplimentar în sistemul informatic folosit deja pentru emiterea și gestionarea pașapoartelor electronice, diplomatice și de serviciu, precum și a titlurilor de călătorie. Pregătirile și testarea serviciului au fost făcute împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv pentru integrarea cu Hub-ul de servicii și cu celelalte sisteme informatice gestionate de MAI.

Potrivit documentului, noul serviciu le va permite românilor aflați temporar în străinătate să folosească serviciile oferite de stat prin intermediul cărții electronice de identitate înainte de a reveni în țară. Proiectul a fost pregătit și în urma solicitărilor repetate venite din partea cetățenilor români aflați peste hotare.

Ministerele Afacerilor Externe și Afacerilor Interne lucrează și la simplificarea procedurii pentru obținerea dovezii domiciliului.

„Colegii de la ministerele Afacerilor Externe și Afacerilor Interne lucrează la o modalitate mai simplă pentru obținerea online a dovezii domiciliului, pentru că, în prima etapă, serviciul va fi disponibil exclusiv pentru cetățenii români aflați în străinătate care au domiciliul în România”, a precizat Luca Niculescu.

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Dan Neculăescu: Programările se vor face pe eConsulat.ro

Marți seară, ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a anunțat că a pus în transparență publică proiectul de hotărâre de Guvern care permite eliberarea cărții electronice de identitate la consulate începând din 2 decembrie, mai devreme decât era prevăzut inițial.

„Românii din străinătate vor putea solicita Cartea Electronică de Identitate”, a declarat Dan Neculăescu, precizând că serviciul va fi disponibil la consulate.

În prima etapă, cererile vor putea fi depuse numai de cetățenii români care au domiciliul oficial în România. Aceștia vor trebui să prezinte la consulat toate documentele în original, inclusiv dovada domiciliului.

După adoptarea actului normativ de către Guvern, programările se vor face pe platforma eConsulat.ro.

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor Interne pregătesc și extinderea serviciului pentru românii care au domiciliul în străinătate.

„Se lucrează și la o modalitate mai simplă pentru obținerea online a dovezii domiciliului”, a adăugat ministrul.

Editor : A.D.